被質疑喝不成咖啡、吃林志玲豆腐 郭台銘：我是政治門外漢不貪污
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統後，外界關注其副手人選，早前更傳出郭台銘有意找「台灣第一名模」林志玲搭檔。話題延燒之際，《聯合新聞網》昨發表一篇快評文章，質疑郭喝不成咖啡，改吃林的豆腐，還批郭「恐怕只是再證明自己是政治門外漢」，並轉發於臉書粉專上。對此，郭則在該貼文下方留言，他當然是政治門外漢，所以沒政治包袱不會貪汙。
記者翁子竣／台北報導
針對各界好奇副手人選，郭台銘昨受訪時語帶保留說，要選擇一位能夠為人民做事，又能符合民眾期待，且協助他的不足，確實是一個非常重要，也花時間的課題。他還特別強調「現在不能透露。」；另有媒體追問，要找林志玲？郭則笑說， 這是很嚴肅的話題不開玩笑。
《聯合新聞網》昨則發表一篇名為「【重磅快評】郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？」文章，內文中提及「為了選總統，郭台銘無所不用其極，能蹭盡量蹭，搞不清楚到底是候選人還是當網紅，郭台銘恐怕只是再次證明自己是政治門外漢」，並將標題與內文，一同節錄至臉書粉專分享。
未料，該篇文章吸引到郭台銘本人注意，並且直接在文章底下回應，「我當然是政治門外漢，所以我沒有政治包袱不會貪污，全心全意為台灣這塊土地賣命！」