海葵又逢滿潮高雄未傳重大災情 陳其邁感謝第一線人員
海葵颱風狹強降雨襲高又逢滿潮導致高雄近200棵路樹傾倒、超過6萬戶曾經停電，所幸雨勢趨緩皆已排除狀況，市長陳其邁今(4)日一大早就前往楠梓視察路樹障礙排除與市容恢復作業，並慰問第一線工作人員。高市府水利局也表示，海葵颱風逐漸遠離台灣，但帶來的風雨不容小覷，尤其沿海低窪地區附近民眾要多加注意。
記者郭凱杰／高雄報導
根據統計，截至今(4)日上午9時，高雄市政府統計，海葵颱風造成全市路樹倒塌約198件、廣告招牌掉落13件、積淹水約50處、交通號誌損壞2件。另，根據台電公司高雄區處轄區資料，昨(3)日入夜後強風豪雨造成高雄市 2萬餘用戶停電，經台電公司緊急搶修，截至今(4)日上午8時已有1萬8千餘戶恢復供電，約6千餘戶待搶修中。
中颱海葵已在昨（3）日晚間8時從高雄梓官出海，受颱風環流影響，高雄處於迎風面有短延時強降雨發生，鳳山、前鎮等市區多個行政區瞬間降雨超過市區排水標準負荷，其中鳳山區時雨量更是達到80毫米，導致青年、府前滯洪池之滯洪率達到100%。
除強降雨影響，又逢滿潮時間，前鎮、三民等地也因排水出口，臨近海水位滿潮影響，隨雨勢趨緩及退潮，各區道路積淹水皆已消退。高市府水利局表示，海葵颱風逐漸遠離台灣，但帶來的風雨不容小覷，尤其沿海低窪地區附近民眾要多加注意。
高市府水利局提醒，氣象局針對高雄發布豪雨特報，今梯高雄仍有局部大雨或豪雨發生機率，又逢滿潮提醒沿海及低窪地區的市民朋友，住家或地下室車庫門前，一定要儘速放妥沙包，拉起防水閘門以避免積淹水造成損失，並特別留意海水倒灌，請所有市民朋友，颱風期間特別注意安全，減少不必要外出。