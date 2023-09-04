又見藍中常委同台郭台銘 朱立倫再說重話：違紀行為不見容於黨紀
鴻海創辦人郭台銘昨天赴新竹褒忠亭義民廟參拜，除了先前宣布退出國民黨的前苗栗縣長徐耀昌到場力挺之外，世界客屬總會理事長、國民黨中常委范成連也現身同台，引發外界質疑違反黨紀。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日強調，經過8月28日後，黨已經把規範傳到個地方，「唯有團結一心才可以勝選，現階段大家都很清楚」，任何違紀行為不見容於黨紀。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘昨天到新竹忠亭義參拜，不只徐耀昌出席外，就連國民黨中常委范成連也全程陪同跑行程，遭質疑恐採國民黨黨紀紅線，范成連受訪時說自己是以「世界客屬總會理事長」身分參加，強調「不擔心黨紀處分」。
對此，朱立倫今天陪同國民黨立委參選人蔡明堂到先嗇宮參拜，針對范成連、郭台銘同台爭議，朱立倫受訪時表示，經過8月28日之後，黨已經把所有的規劃傳達到每個地方去，他呼籲，大家遵守相關規範，唯有團結一心才可以勝選，任何違紀行為都不見於黨紀，這是非常嚴肅，現階段相信大家都很清楚。
至於民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊日前拋出，要大眾關注如何「上架聯合政府」。朱立倫也說，很多人對名詞上搞錯，大家努力團結在野力量，將來重新執政，重返執政的話叫執政大聯盟，這樣執政聯盟觀念，在先進國家也有這樣做。
朱立倫表示，現在不管是執政聯盟、聯合競選、選舉聯盟或聯合政府這些名詞爭議，最重要是團結在一起，這是無庸置疑的，應該沒有一個任何在野的人希望分裂對立，甚至分散力量，除了民進黨。