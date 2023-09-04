中市新增1例本土登革熱 務必落實防蚊

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疫調發現，個案8月5日至16日期間至台南市8月17日至19日至台北市、8月24日至25日至嘉義洽公，8月29日出現頭痛、無力、眼窩痛，僅居家休養未就醫，9月2日因症狀持續，且出現發燒、皮膚紅疹至醫院就醫，篩檢NS1快篩為陽性通報疑似登革熱，並將檢體送中央檢驗中，職場同事20人皆無不適症狀，衛生單位將執行個案工作地及居住地民眾擴大疫調，進行民眾健康追蹤，及評估安排採檢。
衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至9月3日，台中市共有24例境外移入及8例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，至9月4日已有5例本土登革熱個案監測期滿，第6例(大雅區)、第7例(大里區)、第8例(大甲區)本土個案將陸續疫情監測9月24日，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺。
曾梓展呼籲，南部本土登革熱疫情持續延燒，國內各縣市陸續出現本土登革熱疫情，如曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區返國後14天內，如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，請提高警覺儘速就醫，主動告知旅遊活動史，同時也請醫療院所於民眾就醫時，加強TOCC問診，經醫師評估後執行登革熱NS1抗原快篩，以輔助診斷，不論NS1快篩結果為何，皆請於24小時內通報衛生單位，以利縮短登革熱疾病隱藏期，避免本土登革熱疫情擴大風險。
衛生局說，降雨頻繁是適合病媒蚊孳生的氣候，戶外活動務必做好防蚊措施，穿著薄長袖、長褲，使用含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液，也請落實戶外容器減量，雨後加強居家環境「巡」、「倒」、「清」、「刷」，共同防治登革熱，維護自身及家人健康。