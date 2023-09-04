綠委酸郭台銘「很少搭計程車」 黃士修批：請民進黨多食人間煙火
鴻海創辦人郭台銘昨出席新北市計程車工會成立四十週年紀念餐會，他致詞時痛批政府防疫預算沒補貼計程車；此言一出，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今（4）日則反駁該說法，並諷刺郭台銘「搭私人飛機的人，可能很少去搭到計程車」。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修稍早受訪反斥，民進黨高層應多食人間煙火、多知民間疾苦，不要高高在上。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘昨在新北市計程車工會成立四十週年紀念餐會上表示，計程車司機一個月扣掉空轉與油錢，真正實際收入，比基本工資還要低，這還不是疫情期間，疫情期間還要更慘。他也質疑，政府防疫8000多億特別預算，有讓你們分到嗎？8000多億有無撥幾10億給運將？
莊瑞雄今受訪則反駁郭台銘說法，直言「過於荒唐」、「不符合事實」，他也諷刺郭台銘「搭私人飛機的人，可能很少去搭到計程車。」
針對莊瑞雄指控，黃士修稍早受訪指出，明顯民進黨高層與社會高層有落差，昨是小黃運將場子，郭台銘是聽到在場運將的心聲；民進黨稱有補貼小黃，但運將說沒有拿到，「這就有貓膩了！請問民進黨，編了大筆防疫預算大撒幣，補貼到誰的口袋？運將沒有拿到。」
黃士修提到，他的母親之前當護理師，認識很多護理界朋友，防疫期間多少基層護理人員加班血汗，請問津貼有到這些人口袋嗎？當外界批評此事時，民進黨就說在野勢力破壞團結、辱罵基層人員，「我們批評的是政府、執政黨，是為血汗的醫護人員與基層運將、勞工抱不平。」
黃士修呼籲民進黨高層，多食人間煙火、多知人間疾苦，不要高高在上，搞這種大撒幣補貼，還不知道到誰的口袋。