郭台銘爆點名林志玲當副手！志玲姊姊發聲：會變成Barbie Land

國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報！我學生奪1金3銀、國際排名第5

▲國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報，我國小將（左起）張庭瑋、邱翊均、王淇、陳柏凱奪1金3銀、國際排名第5。（圖／教育部提供）
▲國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報，我國小將（左起）張庭瑋、邱翊均、王淇、陳柏凱奪1金3銀、國際排名第5。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

我國參加由匈牙利主辦的第35屆國際資訊奧林匹亞競賽，今（4）日傳來捷報，在87個國家、351名參賽學生中，我國4名學生獲得1金3銀佳績，國際排名第5名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
我國代表隊從全國357所學校共2563名學生中選出4名學生代表參賽，並由台師大教授李忠謀、副教授王弘倫分別擔任領隊及副領隊，競賽於8月29日舉行開幕典禮，匈牙利當地時間9月3日下午舉行閉幕典禮並頒獎，我國代表團預定9月9日返抵國門。

成績揭曉，我國4位選手共獲1金3銀，比去年的2金2銀略微退步，今年得金牌的是台南一中學生王淇（個人排名第14名）；3位銀牌得主則是建中學生張庭瑋（個人排名第31名）、陳柏凱（個人排名38名）及竹科實中學生邱翊均（個人排名第47名）。

王淇曾在小時候接觸過程式設計，直到高中參加資訊社才接觸到競賽程式這個領域，高一時透過年級保障名額進入了TOI選訓營，收穫相當多競賽程式的學習資源與方法。

王淇說，解決演算法的問題相當好玩，從題目的條件中尋找性質並觀察，透過這樣的工具拼湊出最終的方法，過程不僅有趣，更帶給他成就感；並期許自己繼續在競賽的路上前進，升上大學後也想繼續往資訊領域鑽研。

王淇的高中老師郭銘峰說，王淇是個積極、勇於嘗試、努力不懈的小孩，做任何事之前，都會有系統的計畫、歸納分析，不論過程中遭遇挫折或失敗，總是全力以赴去嘗試，就算失敗了也能從中累積經驗。同時，王淇也是個謙虛且虛心求教的小孩，高中三年，他在資訊能力競賽表現非常優異，仍對於新的訊息與知識抱著極大的興趣去學習與嘗試。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得該項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

教育部國教署表示，該競賽明年主辦國家為埃及，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，拓展學生國際視野，促進國際交流，為國家培育更多資訊人才。

台灣小將化學奧林匹亞摘3金1銀、國際排第3　金牌選手地理也在行

國際國中科學奧賽台灣獲2金4銀　國際排名第4

台灣小將戰勝「中國棋王」柯潔！賴均輔闖衢州爛柯杯世界賽16強

台灣小將顏紹同奪2023寶可夢卡牌世界冠軍　領獎畫面曝：全場哭了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問