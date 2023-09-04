國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報！我學生奪1金3銀、國際排名第5

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成績揭曉，我國4位選手共獲1金3銀，比去年的2金2銀略微退步，今年得金牌的是台南一中學生王淇（個人排名第14名）；3位銀牌得主則是建中學生張庭瑋（個人排名第31名）、陳柏凱（個人排名38名）及竹科實中學生邱翊均（個人排名第47名）。
王淇曾在小時候接觸過程式設計，直到高中參加資訊社才接觸到競賽程式這個領域，高一時透過年級保障名額進入了TOI選訓營，收穫相當多競賽程式的學習資源與方法。
王淇說，解決演算法的問題相當好玩，從題目的條件中尋找性質並觀察，透過這樣的工具拼湊出最終的方法，過程不僅有趣，更帶給他成就感；並期許自己繼續在競賽的路上前進，升上大學後也想繼續往資訊領域鑽研。
王淇的高中老師郭銘峰說，王淇是個積極、勇於嘗試、努力不懈的小孩，做任何事之前，都會有系統的計畫、歸納分析，不論過程中遭遇挫折或失敗，總是全力以赴去嘗試，就算失敗了也能從中累積經驗。同時，王淇也是個謙虛且虛心求教的小孩，高中三年，他在資訊能力競賽表現非常優異，仍對於新的訊息與知識抱著極大的興趣去學習與嘗試。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得該項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。
教育部國教署表示，該競賽明年主辦國家為埃及，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，拓展學生國際視野，促進國際交流，為國家培育更多資訊人才。