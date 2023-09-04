開元食品連5年攜手家扶基金會　百萬助學計畫關注弱勢兒少

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今年開元食品「戀職人送愛心 開元百萬助學計畫」獎助學金頒發儀式移師雲林，結合當地家扶中心一同舉行獎助學金頒發典禮。開元食品長期關注弱勢孩童的營養與教育，今年百萬助學獎金幫助了雲林、北台南、宜蘭弱勢兒少，價值百萬的戀職人愛心鮮奶亦將於年底配送全台家扶中心，實際參與給予行動支持。家扶基金會指出，弱勢兒少教育資源的缺乏，非常需要獲得大眾的關注。開元食品長期支持家扶基金會弱勢兒少的教育及營養補給，更在新學期開始就透過公益專款，來補助經濟弱勢學子的教育需求，五年來家扶基金會全台已累計超過兩千人次的學生受惠，這對資源匱乏的學生來說，無疑是獲得最實質、最即時的幫助。家扶基金會非常感謝開元食品持續捐助弱勢家庭，也期盼社會各界能加入共同關懷弱勢家庭度過生命難關。」根據家扶基金會調查顯示，孩子對學習資源擔憂因素，近六成曾表示無法負擔學費；約五成無法負擔補習費。透過企業捐助的支持，設立教育補助及獎助學金資源，學子們可減少因資源缺乏而導致學習上的困頓，更可以專心向學，幫助孩子持續朝夢想邁進，擁有更好的未來！開元食品希望大眾共同關注家扶兒少不因經濟弱勢而失去能力培養之機會，以及營養資源等問題。
開元食品公益送暖不中斷 成為弱勢家庭扶助推手
在社會關懷浪潮中，開元食品再次展現對社會的承擔，通過「開元百萬助學計畫」向家扶基金會的慷慨支持。開元食品不只是餐飲事業發展的美味推手，更是幫助專業職人實現希望的助手，盼能為更多弱勢家庭和學子提供營養與物資，重拾被現實阻攔的夢想，透過大眾一同起而行，身體力行實現職人職志，為他們帶來無限希望。
這次開元百萬助學計畫為雲林地區有需要的家庭提供經濟支持，以確保每個孩子都有平等的學習機會。將捐贈一百萬元獎學金，以幫助這些孩子克服經濟困難，實現他們的學術夢想。開元食品表示：「我們始終相信，為每個孩子提供平等接受教育的機會，是幫助他們勇敢追求夢想的最佳途徑。今年持續執行「開元百萬助學計畫」，不僅展現開元食品的企業社會責任，也向大眾傳遞愛與關懷的正能量。我們相信這份愛心將在雲林地區繼續蔓延，為更多需要幫助的人們帶來希望與溫暖。」雲林家扶中心廖志文主任表示：「今年雲林家扶中心的學生考上成大、清華、交通陽明等大學成績亮麗，學生、家長、家扶和資助人都非常開心，但獎助金的教育缺口仍大，所以像開元食品願意持續投入教育資源的愛心與毅力，我們真誠地給予感謝與敬佩。」此外，開元食品表示，未來將繼續關注社會公益議題，積極參與各種社會活動，為建設更美好的社會作出貢獻。
開元食品官方網站