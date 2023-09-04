郭台銘爆點名林志玲當副手！志玲姊姊發聲：會變成Barbie Land

睡眠呼吸中止症死亡風險翻2.6倍！台大醫超音波檢查15分鐘抓風險

▲睡眠呼吸中止症的常見症狀以打呼最為常見。（圖／資料照片）
▲睡眠呼吸中止症的常見症狀以打呼最為常見。（圖／資料照片）

記者林志怡／台北報導

睡眠品質不良造成的不只是隔天精神不好，還可能提高未來失智症與慢性疾病發生風險。嚴重影響睡眠品質的疾病中，最常出現的「睡眠呼吸中止症」卻很難診斷出來，台大醫院今（4）日開記者會宣布引入「上呼吸道3D超音波檢查」、用於阻塞型睡眠呼吸中止症診斷，只需10至15分鐘即可完成篩檢及風險評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
眾多睡眠障礙疾病中，以睡眠呼吸中止症（SAS）最常被提及，但也是民眾最難產生自覺的疾病。患者睡眠期間常出現打呼的情況，並因此被家人帶往醫院檢查，但並非所有患者都會出現明顯鼾聲，若發現家人睡眠時呼吸困難、很用力試圖呼吸，過一會卻又自己大大喘一口氣卻沒有清醒，都要提高警覺。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，美國每5人中就有一人患有睡眠呼吸中止症，且男性患病比例更高、達每4人就有1人罹病；就嚴重度來看，每15名美國人中，就有1人是嚴重患者，且高達75%的嚴重睡眠呼吸中止症患者並未確診、診斷率偏低。

睡眠呼吸中止症乍看只影響了睡眠品質，但邱瀚模指出，與其伴隨的疾病風險包括心血管疾病、腦中風、糖尿病、失智，且也有可能導致患者窒息、甚至心跳停止，重度睡眠呼吸中止症患者的死亡率可高達正常人的2.6倍，而習慣性打呼者的高血壓風險則是正常人的1.5倍。

除自我察覺不易外，目前睡眠呼吸中止症的診斷過程略顯複雜，也是診斷率偏低的主因。台大醫院內科部暨健康管理中心主治醫師曾屏輝解釋，傳統檢查如「隔夜多功能睡眠生理檢查」的可近性低，民眾需要到醫院的睡眠中心睡一晚、同時配帶眾多管線，除影響睡眠、檢查訊號穩定度堪憂，患者也需要等待一段時間才能排到檢查。

曾屏輝表示，這次台大團隊將「上呼吸道3D超音波檢查」應用於睡眠呼吸中止症檢查，運用非侵入性之超音波3D影像，觀察上呼吸道的動態變化，醫事人員會在民眾檢查時使用探頭對喉部進行掃描，民眾配合指示進行正常呼吸與穆勒呼吸即可，約10至15分鐘內完成睡眠呼吸中止症的篩檢及風險評估。

小孩睡覺「打呼」會蛀牙、暴牙　醫師教貼「閉嘴膠帶」4招改善

睡眠呼吸中止症是警訊　長期恐增中風機率

台灣近500萬人睡眠障礙　中醫大附醫AI「智眠檢」準確揪病因

「輪班」工作者有睡眠困擾怎麼辦？睡眠治療師分享自身助眠撇步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問