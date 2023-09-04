睡眠呼吸中止症死亡風險翻2.6倍！台大醫超音波檢查15分鐘抓風險

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台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，美國每5人中就有一人患有睡眠呼吸中止症，且男性患病比例更高、達每4人就有1人罹病；就嚴重度來看，每15名美國人中，就有1人是嚴重患者，且高達75%的嚴重睡眠呼吸中止症患者並未確診、診斷率偏低。
睡眠呼吸中止症乍看只影響了睡眠品質，但邱瀚模指出，與其伴隨的疾病風險包括心血管疾病、腦中風、糖尿病、失智，且也有可能導致患者窒息、甚至心跳停止，重度睡眠呼吸中止症患者的死亡率可高達正常人的2.6倍，而習慣性打呼者的高血壓風險則是正常人的1.5倍。
除自我察覺不易外，目前睡眠呼吸中止症的診斷過程略顯複雜，也是診斷率偏低的主因。台大醫院內科部暨健康管理中心主治醫師曾屏輝解釋，傳統檢查如「隔夜多功能睡眠生理檢查」的可近性低，民眾需要到醫院的睡眠中心睡一晚、同時配帶眾多管線，除影響睡眠、檢查訊號穩定度堪憂，患者也需要等待一段時間才能排到檢查。
曾屏輝表示，這次台大團隊將「上呼吸道3D超音波檢查」應用於睡眠呼吸中止症檢查，運用非侵入性之超音波3D影像，觀察上呼吸道的動態變化，醫事人員會在民眾檢查時使用探頭對喉部進行掃描，民眾配合指示進行正常呼吸與穆勒呼吸即可，約10至15分鐘內完成睡眠呼吸中止症的篩檢及風險評估。