防企業漂綠風險！銀行應盡早建淨零轉型生態圈　專家建議多管齊下

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吳中書於會中表示，銀行做為支持台灣中小企業發展重要推手的資金供應者，可藉由「中小企業淨零轉型診斷」平台，透過「把脈」、「診斷」、「處方」 3步驟進行診斷，將其診斷結果做為投融資參考，落實國際推動之責任授信及台灣監管要求的綠色金融行動方案3.0。
華南銀行總經理黃俊智則指出，，華南銀行作為中小企業金融支柱，同時亦為台灣淨零目標的助力角色，將透過綠色貸款等融投資、永續專案貸款、優惠利率加碼及其他綠色金融商品與服務、議合或其他輔導計畫來協助中小企業永續發展、淨零轉型。
談到金融業在輔導中小企業淨零轉型如何面對挑戰時，黃俊智指出，華南銀行將先透過內部課程建立及提升員工的永續金融專業知識，再透過訪查中小企業推動綠色授信等產品，同時協助中小企業淨零轉型引進「中小企業淨零轉型診斷資訊服務」，最後，也承諾將協助客戶淨零轉型同時為金融業永續金融評鑑持續加分，幫助金融業實踐永續經濟活動與發展。
KPMG安侯建業永續長于紀隆則提到，台灣中小企業數量眾多且同時是經濟體系的中堅份子，金融機構長期關注國內中小企業淨零轉型的議題，不論協助碳排改善或投融資上都有合作討論空間，希望各家銀行皆可達成共識，共同輔導全台灣中小企業們朝向淨零轉型邁進，以達成台灣2050的淨零目標，透過有效的方式建立淨零轉型生態圈，創造綠色金融新契機。
KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄建議，台灣銀行業應儘早建立淨零轉型生態圈，運用戰略和利基合作夥伴來支持銀行的永續目標，並加速解決方案和業務市場開發。同時，加速培養轉型金融專家，提高客戶經理的永續專業素質可以有效協助企業實現轉型，也可以通過了解政策變化將以前不具吸引力的機會轉變為商業上可行的機會。
另外，銀行需要積極主動了解客戶的氣候KPI績效，強化客戶管理並緩解企業漂綠行為，在快速發展的監管環境中有效管理企業漂綠風險，以避免未來出現廣泛的補救措施和聲譽損害。