特企／「麵的大風暴」統一麵重現「中華一番!」經典畫面

特企／SYM開學季最殺優惠！大學生最佳選擇JET、CLBCU入榜

▲近幾年SYM努力研發技術、用心造車，推出多輛叫好又叫座的車款。(圖/品牌提供)
▲近幾年SYM努力研發技術、用心造車，推出多輛叫好又叫座的車款。(圖/品牌提供)

本報訊

開學即將來臨，準大學生們在轉換身分之際，總會想像大學生活就是自由且多采多姿，不過想要如同想像中美好，勢必要「預先善其事，必先利其器」，擁有一台好機車才可以帶你走更遠，看更多。近幾年SYM努力研發技術、用心造車，推出多輛叫好又叫座的車款，其中，屬賽道之王JET車系與今夏熱銷百搭輕穎的CLBCU，更是許多人的熱門選項。

JET自上市以來，在全台各機車賽事中出盡鋒頭！而持續進化更讓車款保持王者地位，包括JET SL以水冷引擎動力稱霸賽場後，今年四月又推出了JET SL TCS版本，除了原先的全新世代水冷引擎能榨出12.9匹最大馬力外，SYM獨家智慧油電讓性能與節能不再需要取捨、零後仰懸吊系統更讓JET SL的操控如虎添翼。這次的TCS版本擁有進化後的Bosch 10.3 ABS防鎖死剎車系統外，還增加了TCS循跡防滑系統，雙電控讓騎乘更加安全，也創下台灣機車賽事奪下百冠的新里程碑！

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CLBCU樂天女孩環島指定車款，多變百搭車色，外出騎乘包準魅力滿點。針對女性用車在意點，將車重輕量化方便輕鬆立中柱、拉桿獨家優化，簡單一手掌握安全，搭載上超強省油新科技EnMIS，輕快省油可約25天不用繞路進加油站；同時預想使用情境，貼心設計可旋轉後照鏡，鏡面隨心轉動方便女性整理妝髮、Keyless讓車主不用慌張找鑰匙也有尋車功能，多樣的好處讓CLBCU獲得大量女性喜愛，上市至今已突破8,000台，創下SYM風格機種銷售佳績。

SYM誠意滿滿回饋給準大學生們，購買JET跟CLBCU立馬成為大學最佳焦點！ 9月最殺優惠，JET車系雙雙開學季加碼，JET SR CBS購車最高折抵1萬元。原購車金7,000元(直扣)，開學季再加3,000元(直扣)、JET SR ABS 購車折抵5,000元：原購車金2,000元(直扣)，開學季再加3,000元(直扣);JET SL購車金3,000元(直扣)，再加碼贈送價值千元的百冠煞車拉桿，提升操駕手感，雙車為體貼學生購車皆享24期分期0利率，兼顧安全考量分期再加贈五百萬安心險；CLBCU開學超有感二重送，學生購車不僅享購車金6,000元，同享24期分期0利率，詳情請參考SYM官網公告優惠

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