特企／SYM開學季最殺優惠！大學生最佳選擇JET、CLBCU入榜

JET自上市以來，在全台各機車賽事中出盡鋒頭！而持續進化更讓車款保持王者地位，包括JET SL以水冷引擎動力稱霸賽場後，今年四月又推出了JET SL TCS版本，除了原先的全新世代水冷引擎能榨出12.9匹最大馬力外，SYM獨家智慧油電讓性能與節能不再需要取捨、零後仰懸吊系統更讓JET SL的操控如虎添翼。這次的TCS版本擁有進化後的Bosch 10.3 ABS防鎖死剎車系統外，還增加了TCS循跡防滑系統，雙電控讓騎乘更加安全，也創下台灣機車賽事奪下百冠的新里程碑！
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