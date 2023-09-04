美國高層官員接連訪中　北京會否派員訪美引關注

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美國拜登（Joe Biden）政府認為，高階官員對話有助於管控中美在貿易、技術和台灣問題等方面不斷升級的對抗；在美國高階官員接連訪中後，現在的問題為中國會否派遣部級高階官員訪美作為回應。
紐約時報中文網4日報導指出，派遣高階官員訪美對於中國來說有好處，可向世界表態，中國正努力緩解美中緊張關係，另也有助於為中國領導人習近平與拜登在11月於美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）可能舉行的會晤奠定基礎；美國已經公開邀請中國外交部長王毅訪美，不過尚未被接受。
多名學者專家認為，中國尚未對此做出回應或是拿出態度，可能是內部仍在因應7月秦剛突被解除外交部長一職的混亂，或者這是一種強硬策略，意圖傳遞習近平對於美國遏制中國崛起作為的不滿；或也可能表明了，由於拜登政府不太可能放寬對中強硬策略，北京沒有看到赴美談判的好處。
「訪美是有政治風險的，特別是在中國看不到理想成果的情況下」，報導引述亞洲協會亞洲社會政策研究所副主任羅素（Danny Russel）表示，中國可能不打算安排任何官員訪美，僅在北京舉行會晤能獲得更多談判控制權，以便在貿易和投資限制等問題上反擊美國。
報導引述上海復旦大學國際關係研究院長吳心伯表示，北京可能推遲赴美訪問，以表達對於香港特首李家超被禁止參加APEC的不滿；美國希望習近平出席APEC，卻對香港特首採取這樣的行動，「政策是矛盾的」。
對於中國領導層來說，其感到不滿的問題包括華盛頓對於台灣軍售支持、美台官員交流等，這相當於支持台灣獨立；二來為華盛頓對於中國祭出先進晶片技術限制；另外則是美國持續深化亞洲盟國安全關係，例如美日韓大衛營峰會被北京視作「蓄意挑撥中國與周邊國家關係」。
報導引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）指出，衡量美國努力的標準不該是中國做了多少次回訪，應是與北京的接觸是否向其傳達了事實，同時努力找到避免衝突的途徑；如果習近平和他的代理人們認為待在自己地盤上討論問題才舒服，「那麼這更能說明是他們的問題，不是白宮的問題」。（編輯：陳鎧妤）1120904