加拿大黃刀鎮「極光之旅」31888元起！行李直掛　回程免費停日韓

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加拿大西北地區的黃刀鎮，有著「世界北極光之都」美名，因絕佳地理位置、空氣乾淨清晰、搭配甚低的光污染率，獲得美國國家航空暨大空總署（NASA）認證為「全球最適合觀黄北極光的地方」，平均只要停留三個晚上，看到極光的機率就高達98%。
西北地區每年約有超過240個夜晚可見極光，而且是走出戶外隨興一看就能瞧見的程度，夏季5～8月中旬還有極地特有的「日不落」永晝奇景；8月中旬至9月底，可一次飽覽秋季極光與大地楓紅輝映的美景，較怕冷的民眾也最適合此刻造訪；而11月中旬至隔年4月初雖然最冷，但極光範圍廣而顏色鮮明，屬於最佳觀賞時刻。
加拿大航空台灣總經理陳美至分享，「疫情開放後至2023夏季，加拿大航空的整體航班運量已恢復近九成」，雖然亞太區是恢復較慢的地區，但已觀察到，「台灣旅客預訂加拿大黃刀鎮賞極光的人數，目前已達到疫情前的五成」，且表示還持續快速成長中。看好台灣市場潛力，加拿大西北地區旅遊局攜手加拿大航空，搭配5家旅行社推出雙人成行「極光之旅」。
可樂旅遊「黃刀鎮3天1夜自由行」每人最低31888元起（雙人成行）；東南旅遊「海外白由配」雙人成行機＋酒，台北一黃刀鎮贈一晚住宿，每人39283元起；易遊網「台北－黃刀鎮」雙人成行優惠每人55068元起；理想旅遊「黃刀極光＋東京10日限搭AC」，四人同行享優惠；雄獅旅遊加拿大黃刀鎮「機加酒自由行」季節限定夢幻極光，每人62500元起。
而且獨家可享「加拿大航空 專屬轉機服務」，與機場簽約將旅客行李直掛送抵目的地，中途轉機也不用領取再掛行李，還贈送桃園機場「環亞貴賓室」、贈送加拿大Wi-Fi三日；尤其回程竟然可以自由選擇是否免費停日本、韓國，相當於直接無痛雙國旅行。
另外，看好台灣赴美旅遊人次三位數成長，阿拉斯加、明尼蘇達州也大推冬季「美國極光之旅」。根據NTTO美國國家旅遊辦公室報告，今年1～6月台灣赴美旅遊人次較去年成長高達318%，民航局數據則顯示6月份時，所有航空公司平均載客率超過9成。
長年經營阿拉斯加旅遊的鳳凰旅遊副總經理邵鼎清指出，「冬季因為大氣層流動最活躍，看到北極光機會最高，阿拉斯加的費爾班一年中有2/3時間都可看到極光，也是全球最佳追光景點。」美國地接旅行社亞太國際旅遊總經理王絹珠進一步分享：「如造訪時間充裕，還可搭配第一大城安克拉治安排雙城之旅。」
而有「萬湖之州」、「冰球之州」美稱的明尼蘇達州，也是鮮少為人、擁有不亞於阿拉斯加的極光美景。明尼蘇達州政府駐台辦事處執行長蔡宜玲指出，「明州境內有6大欣賞極光的景點，除了極光之美，第一大城明尼阿波利斯也是充滿人文藝術之美的先進城市，曾列全美最佳居住城市第2名，也是美國第三大戲劇市場和公共園林系統的典範，旅客可同時感受自然與文化藝術之美。」