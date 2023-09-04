傳郭台銘已找到副手！侯友宜搭檔人選待定　這些大咖都曾被點名

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就在侯友宜甫獲國民黨徵召參選2024總統後，首位遭點名副手人選，就是台灣大學前校長管中閔，當時外界看好管中閔學經歷均佳，和侯友宜可互補加分，侯友宜也在臉書發布兩人合照，不過，管中閔隨即臉書發文否認，「我沒有意願參與任何選舉」，直接表明不會參選，回應外界臆測。
台中市長盧秀燕
在管中閔明確表態沒有意願參與任何選舉後，外界也將副手人選聚焦在「女性」身上，其中「中部霸主」台中市長盧秀燕也被看好是侯友宜的副手人選，但盧秀燕僅以「媽媽會留在家裡」表態。
國民黨智庫執行長柯志恩
國民黨智庫執行長柯志恩也遭點名可能為副手，柯志恩不只是現任淡江大學教育心理與諮商研究所教授，還擔任過立委。柯志恩曾表示，建議侯應該找個能彌補、補強的人來當副手，尤其以企業界或科技界出身的人士較佳，更強調「不一定非要是國民黨人」。不過，柯志恩近日重申，自己不會是侯友宜的副手人選。
國民黨立委李貴敏
國民黨立委李貴敏由於從政大法律系畢業，並取得政治法學碩士，還曾赴美留學，取得太平洋大學法學碩士與博士，也考取美國加州律師資格，擁有高學歷背景，曾被點名為侯友宜可能副手，李貴敏被問及此事，僅回應「謝謝抬愛」，也澄清目前並沒有接到侯友宜的詢問。