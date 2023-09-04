▲ F1史上第一人！ Max Verstappen創單季十連勝，Red Bull車隊保持本賽季全勝優勢

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在2022年成功蟬聯F1年度冠軍二連霸的Max Verstappen，在2023年開季依舊展現強大戰力，Red Bull 車隊與當前戰駒Red Bull Racing RB19一樣發揮無敵制宰能力，開季至今完成14個分站，拿下全勝戰績。
在本回合義大利大獎賽中Max Verstappen自第二位起跑出發，展現無比耐心，持續給予竿位出發的Carlos Sainz Jr.壓力，並在第15圈時掌握時機超車，之後穩居隊伍群雄，拿下本季個人的第12場冠軍。這場勝利再度捍衛Red Bull車隊在本季的全勝戰績，並將Max Verstappen在車手冠軍積分榜上的領先優勢擴大至145分，領先本站獲得亞軍的隊友Sergio Pérez，兩人分別以總積分364分與219分盤據積分榜一、二名。
Max Verstappen在賽後接受訪問表示：「儘管十連勝是個不可能的任務，但仍是我們努力爭取的目標。因為尾翼調整的關係，我們不容易掌握一號彎的優勢，必須要保持耐心才有機會獲勝，持續給予Carlos壓力，當我注意到他輪胎打滑、鎖死的時候，我心想『完美！』，把握機會在二號彎的出口超車。整個賽季到目前為止都不可思議，我們今天在蒙札賽道也包辦冠亞軍，是非常值得驕傲的成績！」
再次奪下亞軍的Sergio Pérez則表示：「我對於今天能拿下第二名感到非常滿意，這對車隊來說是非常榮耀的一天。法拉利在直線上的速度很快，其實很難超越，我們歷經激烈競爭，全力以赴而取得成功。至於Max今天的成就更是令人難以置信，這是屬於他的時刻。」
Red Bull車隊執行長Christian Horner 也補充：「這場勝利要歸功於Red Bull車隊的每個人！Max十連勝打破了10年前Sebastian Vettel的紀錄，我必須一次又一次地說，成功不僅是在賽道上所見到表現，背後有著許多不為人知的努力。一級方程式賽車是世界上最大的團隊運動，需要每個人履行職責為賽車投入心血、共享願景。」
Red Bull車隊在本賽季已連續取得14場勝利，下一場賽事將是台灣時間9月17日晚間8:00進軍新加坡大獎賽，期待證明在離開歐洲賽場後，車隊仍處於不敗地位的成就。