特企／這款港式月餅融合傳統與創新！展現獨一無二尊榮品味

皇玥集團餅藝大師葉永華，奶黃月餅、流心系列月餅的創始人，除了曾任職香港半島酒店嘉麟樓點心部主管超過三十年，更是不斷的在月餅的食材和做法上費盡心力。他指出，一個完美的流心奶黃月餅，要能吃到牛油香、小麥香味，又要能和鹹蛋黃的鹹香，融為一體；而為了具備這些美味因子，從使用的麵粉、牛油要怎麼選擇，都大有學問。
至於想要月餅外面的餅皮薄又酥，搓餅的力度和數量可是要掌握得恰到好處，太少會不夠軟熟、搓得多就容易起筋；而月餅的靈魂—鹹蛋黃，要金黃、大粒、油份充足，將之絞碎後，慢慢混入流心奶黃餡裡面。而最終讓人感到療癒又幸福的流心奶黃餡，完美的狀態是，在室溫環境之下，油切開至流出來共１分鐘時間。
在2018年於香港創立的皇玥餅藝，始終被認為是香港頂級月餅品牌，製作上堅持品質、香氣及口感。今年該品牌除推出了有名貴獨特的燕窩月餅，還有十分港味的陳皮紅豆沙月餅，甜度大大降低的低糖月餅等，每一款都為月餅注入新奇又奢華的內涵，期望讓大家每一口吃到的是享受，健康無負擔。
頂級、矜貴是皇玥至尊系列的代名詞，由包裝到食材都採用最名貴的原料，今年皇玥全新推出「燕窩奶黃月餅」，研發團隊特別挑選頂級絲滑的燕窩，浸發烹調後，融入香滑奶黃餡料中，全手工製作且限量銷售，為月餅獨特又高貴的好滋味。
葉永華指出，在研發新口味月餅時，想要做一款非常名貴但又兼具營養及養生價值，經過一年多的搜羅及測試了不同的高貴食材後，最後選擇了燕窩。優質的燕窩數量稀少名貴，同時又有特殊的營養成分與養生功效。
燕窩月餅在材料的挑選上和處理上都非常嚴格，選擇天然燕窩，要完整同厚身、色澤純淨天然。而在處理燕窩做月餅的軟心醬工序上繁複，首先需要浸發最少3個小時，經過反覆用清水浸泡，篩走微細雜質；最後隔水用文火燉20分鐘。
而在包裝上皇玥也非常重視，珍貴的月餅特別選用奪目的琥珀橙色禮盒盛裝，還搭配有經典皇冠設計，展現出獨一無二又尊榮的皇者品味。
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至於禮盒的配色，一改過去深色為主的色彩，包括青瓷綠、天空藍及浪漫粉等三款時尚配色，封套配上荷花、月兔及鶴鳥等等雕刻設計，巧妙揉合流行元素及中式傳統。
葉永華表示，自己一直很想將奶黃月餅做成低糖月餅，讓很多老人家也適合吃，為此他特別花了兩三年時間去調整，選擇理想的鹹蛋黃、好的小麥粉，再加上天然的麥芽糖醇、低糖糖膠等，做出了低糖奶黃、低糖芝麻。而低糖綠茶、低糖烏龍茶等月餅的難度相對較高，因為它需要先將原片綠茶葉和原片烏龍茶茶葉隔水加熱、多重烘焙，讓茶葉更加出味；之後再將茶葉的精華，分開幾次慢慢加入去奶黃餡裡面，令茶的香味更加突出，在食用時可以感受到茶香慢慢地從餅內滲出來。
今年皇玥推出的「低糖醇香四色月餅」，甜度大大減低卻仍保有皇玥月餅經典的軟滑口感，茶香醇厚，奶油香氣四溢，讓人開心品嘗月餅又沒有罪惡感。當然，品牌的用心可不只有在製作上，連外包裝也一樣極富巧思，鏤空雕花設計封套，上面綴有燈籠、玉兔、荷花，還可以看到香港地標，更添秋節情趣。送禮自用皆相宜，又顯時尚品味，是注重健康、養生人士的時尚首選。
2022年皇玥集團成為鷹君集團的成員之一，同時攜手成立首個高級兒童食品的品牌「明玥」。希望結合集團旗下朗廷酒店的米其林美食與皇玥餅藝大師，將美食延伸到生活每一個細節中。至今全港共有32間皇玥門店及4間明玥門店。
今年第一次引入台灣的「明玥」系列月餅，由米其林星級主廚團隊，從世界各地搜羅，精心嚴選優質水果味餡料，匠心獨具地製作出一款款水果系列月餅，尤其是餅皮上裝飾著精緻可愛的圖案，讓月餅也可以充滿童真可愛感，全家團圓時肯定很得孩子們歡心。大家一定都還沒嘗過吧？內有流心的蔓越莓月餅，吃起來果味濃郁，一抹酸甜的清新口感，讓人一試難忘。
而明玥在月餅包裝設計上，也走精緻可愛路線，除了飾有白兔、花卉雕花等應景圖案，中間還站著一隻立體玉兔，對於追求新穎口味的人士，這是2023很推薦的全新月餅選擇。