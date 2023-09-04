指郭屢造話題對侯不構成壓力 藍營人士：吸引目光是他唯一的路
鴻海創辦人郭台銘投入2024總統選舉後動作不斷，甚至已找好搭檔副手人選。有鑑於郭台銘不斷製造新話題，頻頻躍上大眾視野。一名藍營人士則直言，郭找到副手，對於國民黨總統參選人侯友宜「並不構成壓力」。他也分析，郭這些舉動是在吸引媒體目光跟造勢，也是郭唯一的路。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘投入選舉後，先是傳出有望搭檔無黨籍立委高金素梅、雲品國際董事長盛治仁，甚至台灣第一名模林志玲也被點名。不過，競選辦公室發言人黃士修日前受訪則透露，郭台銘已經找到副手人選，但他也不知情人選。而郭台銘昨受訪則語帶保留稱「現在不能透露。」
對於郭台銘使出各種大動作躍上大眾視野，不願提前公布副手人選，不禁引發揣測，是否意圖對在野黨總統候選人施壓？然而，一名藍營人士則指出，自郭台銘宣布參選後，對於侯友宜及國民黨間，早已不具備壓力的問題。
藍營人士說，當郭台銘宣布參選後，就已經是競爭對手的身分。他更強調，郭已知勝算不大，因此透過各式舉動，來吸引媒體目光跟造勢，而這也是郭現在唯一的路。此外，該人士也坦言，郭台銘宣布參選前，確實對於國民黨存在壓力，因為大家都希望郭不要選，但參選後就已經沒有這些問題。
此外，對於郭台銘仍不放棄與侯友宜、柯文哲約喝咖啡談整合，藍營人士認為，這也算是郭台銘的「另一種造勢」 ，侯友宜應認為喝杯咖啡無可厚非，仍要維持基本的禮貌，但柯文哲的態度則是避之唯恐不及。