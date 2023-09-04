蔡司光廊 「#光的循環分享計畫」 號召民眾捐鏡片做好「視」
光學巨擘德國蔡司秉持「Seeing beyond－突破眼界 超越極限」的企業文化精神，宣布將推廣年度ESG活動「#光的循環分享計畫」，攜手榮獲國際肯定的剪紙藝術家—楊士毅，打造全台首座蔡司「光之祝福」鏡片鋼雕裝置藝術，鏡片結合雕花藝術，用光的循環賦予閒置鏡片新的價值，民眾可以透過沉浸式的光廊體驗，近距離欣賞鏡片如同光的結晶，藉由「分享」創造循環不息，因「凝聚」而成的美麗風景，用光的溫暖點亮台灣希望的創作精神！品牌也藉此宣導永續與視力保健的觀念，鼓勵民眾捐贈家中閒置鏡片，重新打造再生眼鏡，分享溫暖到海內外偏鄉，蔡司光廊全台巡迴系列活動，首站9/2於台北信義香堤大道廣場開跑，活動期間參與現場闖關活動，還有機會獲得最高5,000元配鏡折價券！
生活中心/綜合報導
光學品牌德國蔡司創立177年來，一直致力光學科技發展為人類創造光的感動，品牌希望透過鏡片所傳遞的每道光，能經由分享循環永續，點亮世界的各個角落。因此，自今年4月起，蔡司視力保健部門響應中山醫學大學附設醫院所發起友邦國家弱勢族群的眼鏡捐贈活動，至今已捐贈出100副兒童眼鏡、100副老花與成人眼鏡，醫療與視力矯正受惠人數逾400人。下半年度將持續開展「#光的循環分享計畫」公益捐贈，鼓勵民眾到全台蔡司光廊快閃活動與全台蔡司合作眼鏡店－包含小林眼鏡、大學眼鏡、得恩堂眼鏡、寶島眼鏡以及蔡司優視力專家眼鏡店等，捐出家中不合「視」宜的鏡片，藉此機會透過蔡司優視力體驗認識專業驗光，喚起大眾對視力保健的重視，提升國人對於眼視健康照護的意識，然而閒置鏡片回收後，將持續用於公益義診活動及學校教學、再利用，以實現企業社會責任與環境永續發展之目標。
關於鏡片與眼鏡的使用觀念，品牌也做出提醒，由於現在天氣環境變化較以往劇烈，一般而言眼鏡壽命約為2年，儘管外觀上不一定看得出太多刮痕損傷，但鏡框與鏡片反覆使用，仍然會因為不當使用習慣或高溫曝曬等原因導致損傷，若沒有定期檢查、維修或更換，長期使用恐會導致視線模糊，加劇眼部疲勞，而所產生的壓力甚至可能影響眼視健康。蔡司建議民眾，眼鏡使用每隔三個月至半年應定期至原配鏡處做調整，一年至少做一次視力檢測，以利檢視眼鏡配戴與雙眼健康狀況。身為光學領導品牌，蔡司貫品牌理念，深入了解各族群的需求並打造完整的視力保健生態系統，積極推動蔡司優視力體驗，攜手驗光師、眼鏡業者與眼科，搭配專業驗光儀器提供精準的數位化專業驗光服務，同時也為全年齡不同的需求提供適合的鏡片產品。
活動現場蔡司除提供蔡司光廊體驗外，更提供品牌館讓消費者能近距離認識蔡司，館中除了展出蔡司鏡片相關產品，更將展出蔡司集團的相關光學科技，包含半導體生產技術、工業量測與顯微鏡、醫療技術、視力保健與光學消費品鏡頭、望遠鏡等，讓民眾完整感受德國蔡司百年來專研光學領域的魅力！
9/2-11/12週末活動現場，民眾不僅可免費體驗黑科技蔡司3D 中心定位儀，獲得個人化配鏡精準數據，還可至蔡司優視力專家攤位參與闖關活動，就有機會獲得限量的蔡司指定通路配鏡折價券$5,000（共5名）、蔡司無線充電滑鼠墊（10名）、蔡司專業光學試鏡紙（20名）、蔡司經典馬克杯（25名）。另外，9/15-11/15購買蔡司鏡片全系列即贊助看見．齊柏林基金會《看見台灣III》拍攝計畫，並贈限量保卡乙張；凡購買蔡司清銳MAX訂製鏡片系列加贈蔡司Ｘ剪紙藝術家楊士毅聯名悠遊卡乙張。蔡司邀請民眾分享你的光，用光的溫暖點亮台灣希望，一同看見美好光世界！
蔡司光廊巡迴快閃活動場次：
9/2台北信義香堤大道廣場、9/16-9/17高雄巨蛋、10/14-10/15新光三越台南新天地、 10/28-10/29竹北遠百、11/11-11/12 台中三井LaLaport購物中心。
詳情請見活動官網