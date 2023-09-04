特企／FRC機器人季後賽開打！新北三民高中首參賽獲企業精神獎
新北市三民高中自2021年獲新北創新教育加速器計畫旗艦級補助，透過新科技、新媒體、新教育跨領域多元學習課程，並打造專屬新科技學習教室，其中包含即將因為Apple Vison Pro上市而爆發的AR/VR領域及機器人等，激發學生學習興趣的同時，又能迎接社會需求，對學生來說還能藉此挖掘自我潛能，把握高中時期多元探索的機會找到夢想與出路！至今課程累計有近400位學生，且有多隊參與多項科技比賽成果豐碩，既活化校內學習氛圍，同時提升學生學習歷程競爭力！
擁有「全世界最難的高中學生機器人比賽」稱號的比賽，三民高中學生當然不放過，以新手之姿參加本次新北市政府與嘉義縣政府攜手舉辦「2023全國高級中等學校FIRST Robotics Competition機器人季後賽」，由蔡孟辰老、張瓊云老師領軍，林奕宏、葉承諺、徐偉哲、許惟翔、李云蓁、方采瑜、許方綺、林庭如組隊參加，共計有18支隊伍切磋、300位學生到場比賽，考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，首次參賽即榮獲「企業精神獎」。
帶隊參與的蔡孟辰老師説，很開心可以趕上季後賽的參賽，透過季後賽的經驗，讓我們團隊的學生對比賽有更全面的了解，也對未來的規劃更清楚。希望未來可以透過FRC的競賽，讓學生可以有一個舞台發揮與完成夢想！張瓊云老師表示，FRC是一個相當大型的競賽，學生們具有挑戰精神接下季後賽任務，也很認真地完成機構與程式設計，在過程中難免遇到問題，看到學生不斷在失敗與錯誤中學習，真的非常替學生感到驕傲！學生徐偉哲表示， 對於這場比賽來說，我們雖然是FRC界的菜鳥，但因為有許多專業的老師和學長姐，願意讓我們有實習的機會，例如：工程圖學、基礎工業加工或在旁協助等等。雖然比賽過程中仍有許多困難與卡關，但由於大家團隊合作、堅忍不拔因此讓我了解到觀察與不放棄的重要性。許方綺同學分享，這次比賽雖然我們仍有很多地方還不成熟，但很感謝大家的幫助，才能讓我們順利完成這次比賽，這次比賽是一個很好的學習機會，讓我們學到了很多不同的想法，這對我們之後的比賽也非常有幫助。
為了迎合學生們的需要，三民高中也將從校內科技課程延伸教學至校外競賽，培養學生實作跨領域專題及問題，並鼓勵積極勇於參與國際區域比賽交流，擴大全校師生國際視野及增進雙語能力！提供學生多元學習探索機會、優化升學管道，並培育未來新科技人才！