▲ Mini純電潮流掀起！Cooper EV、Countryman純電版一同登場

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全新的Cooper EV有兩種動力配置，最入門的為Cooper E，擁有181匹最大馬力以及29.6公斤米的峰值扭力，百公里加速為7.3秒，搭配40.7kWh的電池擁有305公里的續航里程表現，而升級到Cooper SE的話，同樣也是單馬達卻升級到了215匹/33.7公斤米的最大輸出，百公里加速來到6.7秒，而54.2kWh的電池組提供了402公里的續航里程，兩者都是採用前輪驅動配置，但快充速度有所不同，Cooper E僅支援到75kW的快衝，而SE也只有95kW而已，因此兩者都需要30分鐘的時間才可以將電池從10%充滿至80%。
第三代的Countryman也是今年IAA慕尼黑車展上的焦點，因為他比起前代更大、更寬，成為了品牌最寬敞的車輛，車長與上代增加13mm，來到4,429mm、車高也增加了6mm，此外風阻係數值從0.31Cd降低到0.26Cd，在純電動力部分分為前驅單馬達的E以及四驅雙馬達的SE ALL4，前者擁有201匹/25.5公斤米最大輸出，百公里加速8.6秒，64.7kWh電池擁有462公里續航里程(WLTP規範)，後者則是擁有308匹/50.4公斤米的最大輸出，百公里加速為5.6秒，電池與續航里程皆與前驅車型相同，另外這輛車還會有汽油以及柴油的選擇，將會在今年晚些時候才進行發表。