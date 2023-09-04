全新 MMA 架構打造 Mercedes-Benz Concept CLA 將在 IAA 車展首發

Mini純電潮流掀起！Cooper EV、Countryman純電版一同登場

▲ Mini純電潮流掀起！Cooper EV、Countryman純電版一同登場
▲ Mini純電潮流掀起！Cooper EV、Countryman純電版一同登場

Carture 車勢文化

Mini正在迎接著電動世代的轉型改變，雖然在此之前我們已經看過該品牌推出電動車款，不過現在的產品更為純熟，他們將一輛雙門的掀背車款重新命名為Mini Cooper並且提供專用的電動平台，而Countryman也發表了全新世代車型，同樣也擁有純電動力，加上兩者的內裝都使用最新的品牌設計，讓人非常期待這兩輛車的到來。

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Mini同時發表了全新的純電Mini Cooper，同時也推出新一代Countryman擁有純電動力以及汽柴油的選擇。
Mini同時發表了全新的純電Mini Cooper，同時也推出新一代Countryman擁有純電動力以及汽柴油的選擇。
全新的Cooper EV有兩種動力配置，最入門的為Cooper E，擁有181匹最大馬力以及29.6公斤米的峰值扭力，百公里加速為7.3秒，搭配40.7kWh的電池擁有305公里的續航里程表現，而升級到Cooper SE的話，同樣也是單馬達卻升級到了215匹/33.7公斤米的最大輸出，百公里加速來到6.7秒，而54.2kWh的電池組提供了402公里的續航里程，兩者都是採用前輪驅動配置，但快充速度有所不同，Cooper E僅支援到75kW的快衝，而SE也只有95kW而已，因此兩者都需要30分鐘的時間才可以將電池從10%充滿至80%。

2025純電Cooper跟過往車型截然不同，這是一款更加成熟、精緻的Mini，提供了更多高級氛圍。
2025純電Cooper跟過往車型截然不同，這是一款更加成熟、精緻的Mini，提供了更多高級氛圍。
一字排開的Mini Cooper展現個不同面貌，而全新的純電車款用更多線條來取條原本圓潤的設計。
一字排開的Mini Cooper展現個不同面貌，而全新的純電車款用更多線條來取條原本圓潤的設計。
車輛提供四種等級選擇，會讓內裝呈現出完全不同的風格。
車輛提供四種等級選擇，會讓內裝呈現出完全不同的風格。
車輛擁有完整的Level 2智慧駕駛輔助系統，提供車主最先進且安全的體驗。
車輛擁有完整的Level 2智慧駕駛輔助系統，提供車主最先進且安全的體驗。
車內經過了徹底改造，尤其是中控螢幕現在採用圓形的OLED螢幕設計。
車內經過了徹底改造，尤其是中控螢幕現在採用圓形的OLED螢幕設計。
駕駛擁有七種車輛模式可以選擇，根據模式的不同在顯示螢幕上也會有不一樣的呈現。
駕駛擁有七種車輛模式可以選擇，根據模式的不同在顯示螢幕上也會有不一樣的呈現。
第三代的Countryman也是今年IAA慕尼黑車展上的焦點，因為他比起前代更大、更寬，成為了品牌最寬敞的車輛，車長與上代增加13mm，來到4,429mm、車高也增加了6mm，此外風阻係數值從0.31Cd降低到0.26Cd，在純電動力部分分為前驅單馬達的E以及四驅雙馬達的SE ALL4，前者擁有201匹/25.5公斤米最大輸出，百公里加速8.6秒，64.7kWh電池擁有462公里續航里程(WLTP規範)，後者則是擁有308匹/50.4公斤米的最大輸出，百公里加速為5.6秒，電池與續航里程皆與前驅車型相同，另外這輛車還會有汽油以及柴油的選擇，將會在今年晚些時候才進行發表。

新款Countryman是首批採用Mini新設計語言「Charismatic Simplicity 」的量產車型之一，前幾代的核心元素依舊存在，但現在車身曲線更少，線條更清晰。
新款Countryman是首批採用Mini新設計語言「Charismatic Simplicity 」的量產車型之一，前幾代的核心元素依舊存在，但現在車身曲線更少，線條更清晰。
後排座椅可以前後滑動13公分，肩部空間前面增加了3公分，後面增加了2.5公分。
後排座椅可以前後滑動13公分，肩部空間前面增加了3公分，後面增加了2.5公分。
駕駛前方並沒有儀表的配置，全都仰賴中央的螢幕，車輛提供8種不同模式，也會在螢幕上也不同改變。
駕駛前方並沒有儀表的配置，全都仰賴中央的螢幕，車輛提供8種不同模式，也會在螢幕上也不同改變。
內裝看起來更簡單、按鈕更少，中央的9.4吋窄邊框圓形OLED螢幕可兼作信息娛樂觸摸屏和數字儀錶盤，車機基於Android系統運行。
內裝看起來更簡單、按鈕更少，中央的9.4吋窄邊框圓形OLED螢幕可兼作信息娛樂觸摸屏和數字儀錶盤，車機基於Android系統運行。
行李箱的容量為460～1,450公升，在底版下還有額外的隔間。與上一代產品相比，增加了55～175公升。
行李箱的容量為460～1,450公升，在底版下還有額外的隔間。與上一代產品相比，增加了55～175公升。
Mini這次的發表展現了品牌未來的走向，接下來將會在各式車款當中看到全新的設計。
Mini這次的發表展現了品牌未來的走向，接下來將會在各式車款當中看到全新的設計。

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