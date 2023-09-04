海葵颱風奔中國！「海陸空交通」異動搶先看

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍台鐵
9月4日列車行駛概況更新如下：
1、 東部幹線
(1) 順行列車:因受瞬間風勢較大樹枝入侵影響集電弓造成斷電，421次經搶修後於16:10恢復行駛。
(2) 原423次對號列車受阻於鹿野=台東間仍持續搶修中。
(3) 423次對號列車(花蓮特開15:25開)，花蓮=樹林恢復行駛，新左營=花蓮間仍停駛；431次對號列車(花蓮特開17:27開)，花蓮=樹林恢復行駛，新左營=花蓮間仍停駛。
📍公路
公路總局預警性封閉路段截至今日18時止如下:
(一)預警性封閉路段1處:
1.花蓮縣富里鄉臺東縣東河鄉台23線7K至25K(豐南至北源路段)，3日12時實施預警性封閉，預計5日7時開放通行。
(二)、 道路災阻路段：4處
1.宜蘭縣大同鄉台7甲線10K+400(茂安路段)坍方阻斷，預計於5日17時排除。
2.花蓮縣秀林鄉台8線117K+400(關原路段)路基缺口，預計於6日17時排除。
3.臺東縣海端鄉台20線149K至198K(向陽至初來)多處坍方(152K至155K、171K+200、172K+200、182K+400、186K+500、195K)實施管制封閉，預計於5日12時排除。
4.臺東縣海端鄉台20線173K+500(利稻路段)路基流失，預計7日17時排除。
🟡航空
📍立榮航空
因受到海葵颱風影響，立榮航空明(4)日台北-台東、馬祖以及台中-南竿航線，中午12點以後台北、台中出發航班維持正常營運。其他航班皆全數取消。立榮航空將視天候狀況隨時調整航班，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網或APP查詢。
📍華信航空
受到海葵颱風影響，華信航空9月5日國內航班取消如下：
◎高雄-金門往返航班：AE301／AE302。
◎台中-金門往返航班：AE761／AE762。
◎松山-金門往返航班：AE1261／AE1262、AE1265／AE1266。
華信航空將視天候狀況隨時調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多利用華信航空網站、APP查詢最新航班資訊。
🟡海運
1.受海葵颱風影響，本日(9月4日)共有14航線，計151航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)。
(5)南竿-北竿：全部停航(22航次)。
(6)南竿-東引：全部停航(1航次)。
(7)金門-五通：全部停航(16航次)。
(8)布袋-馬公：全部停航(6航次)。
(9)臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(4航次)。
(10)東港-小琉球：全部停航(50航次)。
(11)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
(12)富岡-綠島：全部停航(10航次)。
(13)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)。
(14)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。
2.預估明日(9月5日)共有13航線，計106航次停航。
(1)基隆-馬祖：全部停航(1航次)。
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)。
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)。
(4)南竿-莒光：部分停航(停航4航次、開航2航次)。
(5)南竿-東引：全部停航(2航次)。
(6)金門-石井：全部停航(2航次)。
(7)金門-五通：全部停航(16航次)。
(8)布袋-馬公：全部停航(8航次)。
(9)臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
(10)東港-小琉球：全部停航(48航次)。
(11)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
(12)富岡-綠島：部分停航(停航3航次、開航7航次)。
(13)後壁湖-蘭嶼：部分停航(停航2航次、開航4航次)。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
原定5日於高雄港1號碼頭舉辦之澎湖輪首航典禮，因受海葵颱風影響先予取消，後續舉辦時間將另行通知。