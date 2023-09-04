于子育住進老舊飯店怪事不斷 少根筋「好兄弟」找上門也不知
影集《百味小廚神 午餐爭霸戰》第2季昨精彩首播，于子育劇中飾演小學校長，始終放不下意外落水過世的兒子，在醫院床邊緊握兒子雙手祈禱。她表示一喊卡，看到演兒子的張城熙也眼眶泛淚，還摸摸她的手說：「媽咪，不要哭了。」讓于子育瞬間被孩子單純又體貼的反應爆擊心臟。母子倆戲裡透過有通靈能力的阮柏皓獲得再次對話的機會，但于子育直呼：「我不想擁有通靈能力，我會怕！」
記者蔡依庭／綜合報導
談及這次角色感受最深之處，于子育表示：「很多事會因時間而忘記，但食物的記憶有種神祕力量超乎人的想像，酸甜苦澀的滋味調配了像家一樣的幸福與甜蜜味道。」正逢鬼月，全劇又環繞在這個主題，她分享曾碰到的靈異怪事，像是飯店電視好幾次自動關掉，或電燈一閃一閃，但她個性太ㄎㄧㄤ，當下以爲是飯店老舊、設備不良，開玩笑說：「阿飄可能都被我氣跑了！」至於想不想擁有通靈眼？她認為用祈禱的方式與過世的親人、朋友對話，給自己的心平靜的力量就足夠了。
《百味小廚神 午餐爭霸戰》今天也釋出「調皮鬼」跟「貪吃鬼」2篇超可愛的童趣花絮，由阮柏皓帶領「孤龍小隊」勇闖午餐爭霸戰，一群小朋友在拍攝現場玩得不亦樂乎，堪稱最歡樂的片場，大家也紛紛聊起最喜歡的營養午餐菜色，林奕嵐念念不忘每周五才有的玉米濃湯，貪吃鬼上身說：「我都會把午餐吃光光，我超愛。」藍正龍和海裕芬很羨慕現在的小朋友能吃到美味均衡的營養午餐，藍正龍小時候都帶便當或訂便當，長大後也慢慢體會煮菜的樂趣，「能幫助自己整理思緒，現在蠻喜歡煮飯的」。
此外，華納音樂特別為《百味小廚神》2季節目全新打造4首歌曲。其中〈怎麼不一樣呢〉由李千娜演唱，歌曲由金牌作詞人易家揚、新女聲周籽言所創作；片尾曲〈百味〉由歌壇才子韋禮安作曲、郭葦昀 Toro作詞，新生代創作女聲周籽言細膩的歌聲，娓娓道來離別的「百味」。全劇本周日將播出最後4集完結篇，晚上8點在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video影劇館+及八大戲劇台首播，接著晚上10點於CATCHPLAY+跟播。