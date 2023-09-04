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楊烈賣房遭控「隱瞞海砂屋」！他被告上法庭現身　經紀人回應了

▲楊烈今日傳出捲入賣屋糾紛，他2021年以3千多萬賣出台北市士林區房屋，卻遭買方控告該屋疑似是海砂屋，屋況存有重大瑕疵。（圖／中天新聞提供）
▲楊烈今日傳出捲入賣屋糾紛，他2021年以3千多萬賣出台北市士林區房屋，卻遭買方控告該屋疑似是海砂屋，屋況存有重大瑕疵。（圖／中天新聞提供）

記者賴禹妡／綜合報導

70歲資深男星楊烈今年在台劇《八尺門的辯護人》中，飾演船業公司董事長「洪振雄」，他演出自大霸道、冷酷無情的商人嘴臉，演技征服大票觀眾。沒想到，楊烈今（4）日卻傳出捲入賣屋糾紛，他2021年以3千多萬賣出台北市士林區房屋，卻遭買方控告該屋疑似是海砂屋，屋況存有重大瑕疵。楊烈今日和陪同律師現身士林地院，全程交由委任律師辯護，對此，經紀人則表示此事屬於藝人私事，不方便代為回應。 

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根據《ETtoday新聞雲》報導，一名買家指控在2021年以3千多萬在台北士林，向楊烈購買房屋，但經過檢測，發現不僅氯離子含量過高，且混擬土抗壓強度不足，因影響結構安全而被列為存有重大瑕疵，也與楊烈及仲介出賣時現況說明書勾選情形不符，因此他將楊烈告上法庭，希望能減少價金887萬7392元，今日楊烈和陪同律師現身士林地院位於內湖的民事庭，全程由委任律師代替辯護。 

▲楊烈（左）今年在《八尺門的辯護人》中，飾演船業公司董事長「洪振雄」，他演出自大霸道、冷酷無情的商人嘴臉，演技征服大票觀眾，今日卻傳出捲入賣屋糾紛。（圖／鏡文學提供）
▲楊烈（左）今年在《八尺門的辯護人》中，飾演船業公司董事長「洪振雄」，他演出自大霸道、冷酷無情的商人嘴臉，演技征服大票觀眾，今日卻傳出捲入賣屋糾紛。（圖／鏡文學提供）
針對是否和解，楊烈律師指出，有向對方提到可解約買回，但原告不願意將房子釋出，且認為和解金150萬不太合理。對此，法官認定海砂屋是建商問題，會依序送鑑定，但若鑑定前雙方和解，案子就立即中止。根據《三立新聞網》報導，楊烈經紀人僅低調回應，這屬於藝人私事，且楊烈正在忙於拍戲，「我不太了解喔，我這邊不方便回應」。 

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