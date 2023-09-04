《粽邪3》片尾彩蛋大解密！殘忍「吃胎中嬰兒」惡靈身分揭曉
台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、吳奕蓉、張庭瑚、李明倉（草屯囝仔阿倉）等人主演。上映至今10天，已累績近5500萬的票房佳績，坐穩台灣2023年恐怖片票房冠軍寶座。《粽邪3：鬼門開》片尾藏了一大彩蛋，是「地表最恐怖阿姨」陳雪甄遇上印尼民間傳說的「坤蒂拉娜」的橋段，駭人造型加上吃胎中嬰兒的殘忍行徑，嚇壞不少觀眾。
記者黃雅琪／綜合報導
傳說中的「坤蒂拉娜」是因分娩而死的女人，黑色長髮、身穿白色新娘服，將內心無法生產的怨恨轉嫁到活人身上。導演廖士涵表示，在做《粽邪3：鬼門開》田野調查時，無意間得知「坤蒂拉娜」這個傳說，覺得十分適合，便靈機一動將其納入「粽邪宇宙」，也期待在續作中繼續延伸。
《粽邪3：鬼門開》除了融合道教信仰、歌仔戲、跑酷等各類元素，片中也有大量的動作戲碼，幾乎每位演員都有面臨動作戲的考驗，可說是台灣恐怖片一大創新。
曾榮獲金馬獎「最佳動作設計獎」的武術指導李紹朋直言，在設計動作時還不知道演員的協調性如何，因此訓練時必須再跟演員溝通、重新調整動作，並確保每位演員都是安全的情況下拍攝完成。
張庭瑚在片中有場「驅魔大戰」，他表示這場關鍵戲在開拍前已經跟動作指導排練過很多次，因此拍攝過程滿順利就完成。
而和吳奕蓉有互掐脖子爭吵戲的「鬼王」陳為民，直言出道多年從沒機會，演到如此暴力又瞬間死亡的戲，雖然為戲嘶吼到喉嚨失聲，但他直呼：「拍得很爽。」《粽邪3：鬼門開》全台熱映中。