▲IAA 車展：福斯集團公布以設計主導技術策略面對電氣化態勢

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『優秀的設計是創造客戶體驗的關鍵。憑藉鮮明的設計特色，我們推出引人注目的產品，並增加品牌的差異化。在外觀、內裝和數位體驗方面。福斯集團正朝向成為以設計為導向的企業』。
10 大要點計畫取得具體成果
[1]此次活動適逢Oliver Blume 上任福斯集團執行長一周年。自2022年9月上任以來，福斯集團成功展開一系列關鍵措施，其中包括：
- 在新領導團隊領導下，重新制定 CARIAD 未來發展計畫
- 提出更具競爭力的共享底盤綜效策略和關鍵科技
- 提升 PowerCo 產能並擴展其超級電池工廠版圖至加拿大
- 更加注重永續發展
- 推出整合式移動平台
- 更密切地參與資本市場
福斯集團在全球市場擁有超過 1 億顧客，Blume 執行長重申公司對客戶滿意度十分重視，並且強調集團品牌在創造可持續價值方面的關鍵作用。福斯集團堅信，具有明顯差異化的強勢品牌是成功的關鍵，因此將設計作為戰略重點。
Blume 執行長強調設計在與客戶建立情感聯繫方面的重要性："車型的設計是決定品牌成功與否的最關鍵因素之一。每個品牌皆需要有自己強烈的個性，創造出顧客喜愛的產品。我們的精細化設計原則旨在提高設計品質與加強品牌之間的差異化，我們的設計策略依賴於現有車型、電動車指標項目和福斯集團標誌性產品的進一步發展。
因此，設計是我們品牌資產不可分割的一部分。福斯集團擁有豐富的歷史遺產，從Volkswagen Beetle、Audi quattro 和 Porsche 911 等經典設計讓客戶為之振奮，不僅作為集團精髓象徵，亦是各領域劃時代的代表之作。傑出設計是未來重要任務，福斯集團將秉持此原則，繼續為全球各品牌顧客提供令人驚艷的體驗，而且我們確信會做到這一點。
福斯集團設計總監兼保時捷設計總監Michael Mauer強調集團對卓越設計的執著追求，並詳細介紹設計在塑造品牌形象、一致性和創新方面的策略作用：「設計能夠打動人心，正因設計能詮釋品牌的核心、品牌的起源、至品牌的未來性與獨特性。設計是一種情感語言，更是讓顧客與品牌之間產生共鳴的重要媒介，在福斯集團的多品牌世界中，我們顧客從 Ducati 騎士到 Scania 貨卡司機，各品牌皆需有自己強烈的個性，具有獨特而鮮明的特色。」
迄今為止，品牌設計在集團內部一直隸屬於技術開發部門，此緊密合作關係將持續進行，以確保最佳的產品開發流程。此外，各品牌設計單位和其品牌執行長之間建立直接聯繫，透過與品牌執行長的密切交流，可以促進設計原則全面實施，重點將始終放在增進顧客體驗和提升產品表現上，從而實現協調一致的品牌體驗。
經典新篇章 Volkswagen ID. GTI Concept
福斯之夜當晚一大亮點即是Volkswagen ID.GTI Concept概念車，開創經典GTI 傳奇的下一個篇章。Volkswagen首席設計師 Andreas Mindt 展示將 GTI 的 DNA 融入電動時代的設計原則：「Volkswagen 擁有豐富的傳統底蘊，其穩定性、親和力和激情造就福斯成為人們喜愛的品牌，高性能車型亦是如此，ID.GTI Concept概念車展現福斯集團對電動化的承諾，在邁向電動化的同時，其擁有的傳統、性能及情感價值將始終如一。
讓人眼睛為之一亮的 CUPRA's Provocative Design 亮相
集團年輕品牌成員，CUPRA 首席設計師 Jorge Diez 展演最新 CUPRA DarkRebel概念車，這款展車突破傳統設計界限，至今即便是豐富歷史的品牌也尚未做到，但誕生僅五年的 CUPRA 展示其創舉之作：DarkRebel 概念車以其銳利線條、動感比例和獨特個性打破了設計框架。此款概念車設計採納橫跨全球各地的 " CUPRA 社群 "合作完成的，融合了超過 27 萬個『線上打造』功能的回饋意見。CUPRA DarkRebel 是 CUPRA 至今最大膽的設計，忠實呈現該品牌挑戰現狀、創造獨特、極富情感的汽車的理念。
未來展望
福斯集團的設計策略著重於現有車型、電動車指標項目和標誌性產品的進一步開發。 作為一家以設計為導向，同時擁有十個強大、具有獨立特色品牌的企業，福斯集團的目標是滿足所有客群的需求。憑藉更清晰的設計原則、更高的質感以及更獨立的品牌差異化，福斯集團冀望保持競爭優勢、永續發展。