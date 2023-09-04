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光陽 GP125 橫掃市場登銷量冠軍 39,800 優惠延長 9/20 止

▲光陽 GP125 橫掃市場登銷量冠軍 39,800 優惠延長 9/20 止
▲光陽 GP125 橫掃市場登銷量冠軍 39,800 優惠延長 9/20 止

2GameSome - 有車賞

KYMCO於八月份所推出全台大轟動的「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步！」GP125最低39,800元優惠方案，橫掃國內機車市場，一個月內累積超過4萬台訂單，創下近年來機車市場絕無僅有的銷售紀錄。擁有超過1,500萬顧客，並奪得台灣機車史上唯一22年連續銷售冠軍，最受消費者認同與信任的KYMCO，全力追求「最得我心」的品牌精神，在物價飆漲時代與全民站在同一陣線，引爆全台消費者廣大迴響的GP125優惠專案，顯示KYMCO領導品牌的實力。

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為進一步回應來自全台消費者的高度期盼，KYMCO集團柯勝峯董事長特於今(4)日宣布，將「GP125最低39,800元優惠」活動加碼延長至9月20日，並承諾以極限產能的追求與最高品質的堅持，保證滿意交車！柯勝峯董事長表示：「消費者在第一時間就對KYMCO付予無比信賴，面對這麼龐大熱切的市場需求，KYMCO為仍在耐心等候GP125交車的準車主們，特別規劃了5,000元購車金的專屬升級優惠，表達我們發自內心的滿滿誠意與萬分感謝。」

著眼於不同族群的用車需求，柯勝峯董事長同時為全台百萬通勤族帶來另一份禮物，宣布「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步」第二波震撼優惠，KYMCO選擇超越市場同級、配備LED大燈時尚耀眼的「Nice LED 115、Many LED 125」兩款兼具時尚外觀與實用機能的熱銷車款，以LED機車史上最優惠43,800元起★」震撼優惠價，同時搭配全新上市的「彩光特仕版」獻給追求時尚潮流小資女與校園莘莘學子，9月起就可以輕鬆入手最優惠、最安全、最實用、最新穎的KYMCO雙款LED大燈時尚車。

KYMCO 9月4日「百萬通勤 全力以赴」媒體活動重點摘要：

★「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步 」優惠說明：

1.「GP125 最低39,800元起」優惠專案延長至9/20止。(原優惠期間：8/1-8/31)

2. 8/30前訂購GP125準車主可享「升得你心」5,000元專屬購車金加碼優惠方案，請洽原購車行辦理。(僅限GP125準車主，以5,000元購車金或等值禮券，購買專案指定之大地名流125/150、或新豪邁125暢銷車款)

★「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步 」優惠說明：

1. LED頭燈精緻又省電耐用，超白光耀眼又安全「LED機車史上最優惠43800元起」(即日起至9/29)。

2. 「Nice LED 115 最低43,800元」、「Many LED 125 最低59,800元」優惠同步。

  • Nice LED最低43,800元：建議空車價61,000元-購車金8,000元-限時加碼2,900元-貨物稅減徵4,000元-環保署汰舊2,000元-廢車回收300元。
  • Many LED最低59,800元：建議空車價79,000元-購車金3,000元-限時加碼5,900元-學生再加碼4,000元-貨物稅減徵4,000元-環保署汰舊2,000元-廢車回收300元。
 3. KYMCO最時尚耀眼的「彩光特仕版」，Nice Led、Many Led搶先發表，歡迎親臨門市鑑賞。

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