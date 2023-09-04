▲光陽 GP125 橫掃市場登銷量冠軍 39,800 優惠延長 9/20 止

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著眼於不同族群的用車需求，柯勝峯董事長同時為全台百萬通勤族帶來另一份禮物，宣布「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步」第二波震撼優惠，KYMCO選擇超越市場同級、配備LED大燈時尚耀眼的「Nice LED 115、Many LED 125」兩款兼具時尚外觀與實用機能的熱銷車款，以LED機車史上最優惠43,800元起★」震撼優惠價，同時搭配全新上市的「彩光特仕版」獻給追求時尚潮流小資女與校園莘莘學子，9月起就可以輕鬆入手最優惠、最安全、最實用、最新穎的KYMCO雙款LED大燈時尚車。
KYMCO 9月4日「百萬通勤 全力以赴」媒體活動重點摘要：
★「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步 」優惠說明：
1.「GP125 最低39,800元起」優惠專案延長至9/20止。(原優惠期間：8/1-8/31)
2. 8/30前訂購GP125準車主可享「升得你心」5,000元專屬購車金加碼優惠方案，請洽原購車行辦理。(僅限GP125準車主，以5,000元購車金或等值禮券，購買專案指定之大地名流125/150、或新豪邁125暢銷車款)
★「時尚耀眼一小步、百萬通勤一大步 」優惠說明：
1. LED頭燈精緻又省電耐用，超白光耀眼又安全「LED機車史上最優惠43800元起」(即日起至9/29)。
2. 「Nice LED 115 最低43,800元」、「Many LED 125 最低59,800元」優惠同步。
- Nice LED最低43,800元：建議空車價61,000元-購車金8,000元-限時加碼2,900元-貨物稅減徵4,000元-環保署汰舊2,000元-廢車回收300元。
- Many LED最低59,800元：建議空車價79,000元-購車金3,000元-限時加碼5,900元-學生再加碼4,000元-貨物稅減徵4,000元-環保署汰舊2,000元-廢車回收300元。