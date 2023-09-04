泰劇《斷袖之戀》JamFilm台灣見面會登場！9月9日手刀搶票
以泰國BL劇《斷袖之戀：深宅紳士》在亞洲地區迅速竄紅的JamFilm要舉辦亞洲粉絲見面會了，他們即將在10月1日於TICC台北國際會議中心舉辦「JamFilm 1st Fan Meeting in Taiwan」，這是JamFilm首次與台灣粉絲見面，門票選在9月9日啟售，VIP區售價6800元。
記者羅凌筠／綜合報導
現正火熱跟播中的泰劇《吸引力法則》，是在公司的安排下JamFilm再次迅速合體的新作品，影視平台播出僅第5集就獲得9.8顆星好評，使原本沉迷CP曖昧感的粉絲們更走不出粉紅泡泡，再度點燃關注。
JamFilm不只戲劇亮眼，也有一副好歌喉，兩人推出兩首合唱單曲〈你永遠可以相信我〉和〈我想知道這個世界是否希望我們彼此相愛〉抒情歌，歌曲不僅表達了他們之間的好情感，兩人聲線輕柔而溫暖，無法分離的聲音甜入心坎，這次來台也將展露實力歌喉。
本次見面會安排了彩排、擊掌、合照、親筆簽名海報、台上互動等高甜度的粉絲福利，為大家帶來陶醉的一晚，活動門票在9月9日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，見面會票價為VIP區6800／A區5200／B區3800共3種票價。