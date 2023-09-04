▲馳加汽車服務中心 15 周年，推歡慶活動！

米其林集團旗下汽車服務中心品牌–「TYREPLUS馳加」，自2009年首度進駐台灣後，便以領先業界的專業技術，持續為車主帶來高品質的保修服務。今年，馳加汽車服務中心迎來在台15周年，全台門市更突破百店里程碑，經米其林認證，遍布全台的馳加汽車服務中心，致力提供消費者全然安心且周延的車輛快速保養服務，包括潤滑油更換、底盤與煞車系統檢修、車輛周邊零配件耗材換裝等，期望以受過專業訓練認證的技師團隊、貼心、細心的標準化顧客服務流程，讓「懂車」的汽車服務中心「為你」帶來安心的消費體驗。同時，米其林輪胎力求「優異性能 直到最後一里」的企業宗旨，使輪胎性能不因時間推移而磨耗，長期保障車輛行駛安全，加上不同於傳統修車廠的「馳加汽車服務中心」對細節的堅持，成為車主最信任的後盾。
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為了慶祝「TYREPLUS馳加」導入台灣第15周年、達成百店門市里程碑，馳加汽車服務中心推出超值好康優惠，即日起至2023年10月31日於全台馳加汽車服務中心購買並安裝(含電商)四條15吋以上米其林輪胎(不含輕卡胎)，並於台灣米其林輪胎LINE官方帳號完成登錄，即可享超值三重好禮，除了登錄即可輕鬆獲得限量12,000杯的7-11中杯美式咖啡 (冰熱皆可)、限量抽4,800份「馳加饗食光野餐籃」外，再加碼祭出雄獅萬元旅遊金50名，總獎項數量超過16,000份，總價值突破600萬元新台幣，敬邀消費者一同歡慶馳加新里程碑。
【活動辦法】
活動期間 : 2023/9/1~2023/10/31
活動辦法 : 活動期間內至馳加店購買並安裝 (含電商)四條15吋以上米其林輪胎(不含輕 卡胎)，完成登錄即可享
第一重好禮 : 登錄送7-11中杯美式咖啡乙杯 (送完為止)
第二重好禮 : 月月抽饗食光野餐籃
第三重好禮 : 萬元旅遊金