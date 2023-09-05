MLB／大谷翔平動手術是無可避免 明年專職打者不考慮放棄二刀流
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，兩週前被診斷右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷，本季將不再登板。雖然大谷尚未對外公開談論傷勢，但經紀人Nez Balelo指出，大谷將不可避免地必須接受Tommy John手術治療，這將會是他生涯第二度手肘動刀。
記者路皓惟/綜合報導
Balelo表示，大谷進行手術將是不可避免的事，也就是將進行「Tommy John手術」，或者採微創手術修復手肘，具體情況還需進一步確定。經紀人也指出，這次的撕裂位置與2018年10月大谷接受Tommy John手術的傷口不同，傷勢程度也較輕微。
Balelo指出，大谷行平計劃在下個賽季以指定打擊（DH）的身份回歸。他強調，大谷也將在未來重返投手丘，儘管具體的復出時間表必須取決於需治療方式才能決定。
儘管大谷手肘受傷，但他仍然持續著出色的打擊表現，自手肘受傷以來，他繳出.300/.500/.500的打擊三圍，本季他也繼續以指定打擊出賽，直到有關他的肘部治療計劃確定為止。
即便大谷翔平在短期內重返投手丘的前景尚不明朗，但他仍然是今年自由球員市場中最頂級的球員，這位29歲的二刀流好手很可能會打破Aaron Judge去年冬天創下的3.6億美元合約紀錄，而各隊顯然也會密切關注他的手臂恢復程度，以評估大谷回到最佳狀態的可能性。