限四天明開賣！晶泉丰旅每人每晚1680元起 送早餐與平日延遲退房
搶攻中秋、國慶連假商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅祭出「限時快閃」活動，連慶只賣3天。定價逾兩萬元家庭溫泉客房限時3折起，四位成人入住，最低每人每晚僅1680元，贈自助式吃到飽早餐。快閃開賣時間明（6日）上午9點起至9月9日上午9點，入住日期為2023年9月6日起至2023年10月31日止。淡水漁人碼頭的福容飯店則是9月11日~10月31日推出五星奢華度假專案，「海景蜜月套房」定價2萬5800元，週一至週四雙人入住，只要31折體驗價7999元。
記者葉盛耀/綜合報導
礁溪晶泉丰旅表示，中秋、國慶連假接力登場，看準渡假兼團圓旅遊需求，趁勢祭出最受旅客歡迎的熱銷房型，超過12坪寬敞「家庭客房」，四位成人成行，每人每晚最低1680元起，即可入住體驗房內專屬的半露天景觀湯池，輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。
另推出一泊二食，日式雅緻溫泉雙人客房，兩人成行，每人每晚只要3350元起，獨享自助式早餐及三燔礁溪極緻壽喜燒吃到飽兩客，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，視覺繽紛的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋。
9月每周日至周三再加碼享延遲退房至下午一點超值服務。迎接農曆八月「桂月」節慶習俗，特別於9月29日、30日中秋節連續兩天，房客免費參加，加碼舉辦桂花DIY活動，分別為「精油桂花泡澡球」與「精油桂花浴鹽」，名額有限。
淡水漁人碼頭的福容飯店再度獲觀光局公佈「5星級旅館」評鑑肯定，亦獲得新北市「優良旅館」金獎，分享喜悅，祭出優惠活動，9月11日至10月31日，「海景蜜月套房」定價2萬5800元，週一至週四雙人入住，只要31折體驗價7999元，再贈送早餐及阿基師觀海茶樓晚餐合菜。(週五至週日入住須加價2000元，晚餐為田園自助餐)。
全新升級的「海景蜜月套房」，有寬敞室內空間及雙景觀大陽台，房內配備新上市雷射電視及100吋抗光螢幕(價值15萬元)，呈現出頂規家庭劇院效果，並搭配多款頂級懶骨頭(價值5萬元)，耍廢看海景，或是舒服坐卧看電影，都能完全服貼包覆支撐身體。
廣受饕客喜愛的阿基師觀海茶樓，同步推出「集5星。送好禮」活動，當次用餐凡點「星星」推薦品項，集滿5顆星，即可兌換好禮，包含「人氣飲料組」、「招牌燒臘雙拼」、「南瓜海鮮豆腐煲」、「親子體能館門票」週五~週日限定、「魚翅灌湯包」週六~週日限定等；另，活動期間於阿基師觀海茶樓、田園咖啡廳、大廳咖啡廳用餐，消費滿2000元送200元抵用券乙張，可於下次滿額使用。享福卡會員再加碼，全館單筆消費發票滿3000元，即可兌換環保隨行杯乙個。
而原訂9月3日的淡水漁人碼頭煙火秀，因颱風攪局延期至9月10日施放，淡水漁人碼頭福容飯店表示，目前住宿及餐廳還有零星空位可接受預訂，歡迎民眾相揪來淡水享受浪漫的夏夜河上煙火秀。