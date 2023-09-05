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MLB／大谷翔平10天內關機結束賽季　教頭闢謠：除非他說不能打

▲天使隊二刀流大谷翔平因右側腹部緊繃，今對金鶯之戰臨時被移出先發打線。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流大谷翔平因右側腹部緊繃，今對金鶯之戰臨時被移出先發打線。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，平因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，傳言10天內將關機休息，儘管經紀人指出大谷的手肘傷勢動刀是不可避免的事情，但在他確定進行手術之前，他仍會以打者身分出賽，天使教頭Phil Nevin也出面闢謠。

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根據美媒《USA Today》記者Bob Nightengale報導，大谷在10天內即將進行手肘韌帶置換手術（Tommy John手術），這也讓他10天內球季結束。

大谷的經紀人Nez Balelo今日首度對媒體公開談論傷勢，大谷進行手術將是不可避免的事，也就是將進行「Tommy John手術」，或者採微創手術修復手肘，具體情況還需進一步確定。

本季大谷翔平將繼續以指定打擊出賽，直到有關他的肘部治療計劃確定為止。天使總教練Phil Nevin也說：「別再問了，我的答案還是一樣，就是除非大谷翔平親口跟我說他不能打，不然他依舊會排在先發打線上。」

不過天使今（5）日與金鶯之戰，大谷翔平久違進行賽前練打，但疑似揮棒造成身體不適，帶著痛苦的神情走回休息室，大谷右側腹部有緊繃的情況，球團為了保險起見，將他移出先發打線。

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