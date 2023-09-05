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不滿跟風侯友宜政見！侯辦批「民進黨執政失敗」：抄襲成習慣

▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲痛批，民進黨政府就是抄襲仔。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.05）
▲侯友宜競選辦公室發言人黃子哲痛批，民進黨政府就是抄襲仔。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.05）

記者林怡昕／台北報導

近日國民黨總統參選人侯友宜提出不少政見，不過，侯辦發言人黃子哲痛批，就在侯友宜宣布之後，民進黨政府卻隨即跟進提出相似的政策。對此，黃子哲今（5）日認為，蔡政府要抄，好歹也註明出處，不然民進黨政府不就是「抄襲仔」嗎，且民進黨已經執政快8年了，怎麼會毫無意識，是平常就忙著幫特定廠商搞發財奇蹟呢，「還是忙著跟黑金掛勾，跟詐騙集團勾結呢？」

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侯友宜競選辦公室今天由黃子哲、侯辦發言人柳采葳、新北市議員陳偉杰召開「見賢思齊，民進黨只剩拿香跟拜 」記者會，會中黃子哲指出，近來侯友宜陸續宣布國政願景及政見，也引起社會廣大的回響，成為選戰亮點，但民進黨政府立即複製貼上，用飛快的速度，也跟著發布了類似的政策來跟進，幾乎是無縫接軌。

「民進黨監督在野黨、跟風在野黨」陳偉杰指出，侯友宜8月24日公布觀光政策，提出全面開放陸客來台，蔡政府感受壓力，開放「第三地陸客來台」，更跟進加碼恢復團客，不過，魔鬼藏在細節裡，蔡政府是開放「第三地陸客來台」，而且也是片面宣布，沒有跟大陸溝通對談，痛批「政策是自欺欺人，欺負老百性，即便要跟風，也要學到精髓，不要欺騙民眾」。

陳偉杰再指，侯友宜提出老農津貼不低於8000元，將現行4年調1次改為每年依照消費者物價指數調整，農業部長陳吉仲卻說已經在做，「請問真的已經在做？陳吉仲根本就是雞同鴨講。」

柳采葳指出，侯友宜8月29日公布「80歲以上、及70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，直接申請看護移工」的政策，民進黨就在8月31日2天之內說要討論相關的申請資格還有程序，「難道這7年多時間， 蔡政府沒看到嗎」。

柳采葳說，侯友宜8月26日提出癌症基解決「因病而窮、因窮而死」的問題，而民進黨政府一聽到，就像是抄襲開關被打開一樣，馬上跟著提「新藥基金」，這幾年許多家庭因為負擔不起昂貴的治療藥品，而出現的長照悲劇，「民進黨政府是故意看不到，還是不敢看到呢。」

黃子哲認為，蔡政府好歹也註明出處，不然民進黨政府不就是「抄襲仔」嗎，民進黨已經執政快8年了，怎麼會毫無意識，是平常就忙著幫特定廠商搞發財奇蹟呢？還是忙著跟黑金掛勾，跟詐騙集團勾結呢？

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