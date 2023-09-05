SWAG 寵主播無極限 170萬Cartier珠寶帶回家！
亞洲最大成人直播平台 SWAG 寵愛主播無極限，大手筆送出夏威夷豪華旅行、愛馬仕（Hermès）鉑金包後，本月的積分大賞將獻上卡地亞（Cartier）頂級珠寶配飾，總價逾 170 萬台幣。
繼送出百萬台幣的奢華海島之旅後，8月SWAG再捧愛馬仕（Hermès）柏金包到女孩們眼前，獲獎者除了長年霸榜的校花女神漢娜（ID: hannababe）、琳琳（ID: linlinbebe）及凱希（ID: sugercathy）外，更有新秀主播強勢上位！美尻女神沛沛（ID: pennyvsvs）、語嫣（ID: codyyuyan）及然然（ID: giajs）也紛紛喊話不讓學姊專美於前。
9月的積分狂歡月首度採取小組制，依照組內排名可依序獲得數十萬元不等的 Cartier 卡地亞珠寶配飾。消息一出，讓主播們摩拳擦掌要用最火辣的表演來奪取積分，也讓不少男性網友嗨爆。
SWAG 公關說明，不同於其他直播平台，SWAG 主打高獎金及多元活動回饋主播，從豪華旅行到頂級精品，SWAG 的獎勵活動不僅是對主播們的肯定，也是感謝女孩們辛勤在平台上創造美好瞬間。SWAG 也承諾將持續成為主播們「魅力變現」、「改變現狀」的最佳平台，當然也將為觀眾們帶來更多的驚喜與娛樂。
兌換 Cartier 卡地亞經典珠寶