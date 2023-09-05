于子育靠香氣留住小鮮肉 《百味小廚神》喪子太痛心求助通靈王
溫馨影集《百味小廚神》連播2季，講述男主角「翰旻」在和阿公告別後，決定解開封印已久的通靈眼，在開學後成為校長和昏迷中兒子之間溝通的橋樑。于子育分享，劇中昏迷中兒子靈魂出竅，找了有通靈能力的男主角向她傳話，「那場戲比較難，有種穿梭陰陽界、《第六感生死戀》的感覺，我看著翰旻，但要感受兒子就在旁邊，會有些錯亂，很需要加一點想像力來演戲」。
記者蔡依庭／綜合報導
于子育現實生活中雖未育有子女，但演起母親恰如其分，尤其劇中和張城熙母子情深的戲份是一大看點。于子育表示與童星建立起的「母子關係」獨門妙招，「我每次在演親子戲，一開始就會跟小朋友培養好關係，就算我不是真的媽媽，但我們的關係是很好的，所以我在現場會常常會抱抱他，身上也會噴固定的香水，告訴他『這就是媽媽的味道』，讓他對我這個人或這個角色，有一份記憶」。透過無形的味道，讓童星自然而然對她熟悉的感受，上戲也更能真情流露。
于子育大讚張城熙演戲非常有天份，「我覺得小朋友們比我們想像的聰明很多，原本會擔心要演悲傷的戲，演不出感覺，但他都能接收到我的情緒，且他每一次都會給出不一樣的感受，不需要特別的技巧」。飾演校工的郭子乾有同感地表示：「不用教他們怎麼演戲，直接來就很自然了！」更透露張城熙的哭戲，大多都是拍一次OK，表現豐沛感情難不倒他。
11歲張城熙分享和于子育、郭子乾合作過程，「剛開始確實會有一點（緊張），後來比較熟悉後，就有比較放鬆，沒那麼緊張」。他印象最深的一場母子戲，是2人在鋼琴上四手聯彈，原來那場本來不在拍攝計畫內，是2人在拍攝空檔，剛好旁邊有鋼琴，便一起彈奏起來，由於畫面太過溫馨，劇組當場拿起機器開拍，才留這珍貴畫面。《百味小廚神：午餐爭霸戰》每周日晚上8點於MyVideo首播。