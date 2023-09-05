甩颱風假爭議！盧秀燕叮嚀認真工作、下次放假衝美食之都吃透透

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氣象局已解除海葵颱風陸上警報，盧秀燕今（5）日上午主持市政會議時再度重申，這是4年來颱風首次登陸台灣、台中首次被列入陸上警戒區域，市府高度戒備全力總動員，昨天預防性停班課並和彰化、南投連動，就是為了不要讓市民和鄰近縣市民眾為了通勤通學而冒險。
盧秀燕說，海葵颱風對很多城市造成重創，台中經高度整備、老天護佑，所幸有驚無險大家平安、市民一個都沒有少，台中是有福之地，她身為市長充滿感謝，也要提醒大家，颱風假放了，接下來還是要努力工作，下半年還有不少週休假期和連假，台中是美食之都、米其林之都、鍋烤之都，下次放假時歡迎到台中玩樂吃美食。
盧秀燕指出，台中是百年糕餅之都，源自悠久歷史藏富於民，還有鍋烤、珍奶、甜品、冰品等各種高強度的特色飲食。上星期米其林2023指南公佈，台中有6家餐廳摘下8顆星、27家入選；另必比登推薦31店家，兩項共入選64家，是除了台北之外，米其林餐廳指南最多認證的城市。
此外，中秋節即將來臨，台中市有許多身心障礙弱勢團體製作禮盒糕餅，以及農友、青創產品的品質都特別好，這些市府扶植的產業，在社會局、經發局、工策會、文化局、農業局官網都有相關伴手禮目錄可供參閱，請大家優先參考。