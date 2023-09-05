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甩颱風假爭議！盧秀燕叮嚀認真工作、下次放假衝美食之都吃透透

▲盧秀燕手拿弱勢團體製作的中秋小禮袋，呼籲大家優先選購。（圖／台中市政府提供，2023.09.05）
▲盧秀燕手拿弱勢團體製作的中秋小禮袋，呼籲大家優先選購。（圖／台中市政府提供，2023.09.05）

記者顏幸如／台中報導

海葵颱風來襲，中彰投雨小風弱卻放颱風假，引發正反爭議。台中市長盧秀燕再次強調，預防性停班課是避免大家為通勤通學而冒險，所幸有驚無險，接下來還是要努力工作。她也不忘行銷台中，表示接下來有許多連假，台中市是美食之都、米其林之都、鍋烤之都，歡迎大家放假到台中吃美食、買中秋禮。

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中彰投前晚同步宣佈昨天放颱風假，有人質疑台中根本未達中央停班停課標準；也有民眾湧入盧秀燕臉書，要求勸勸苗栗縣長鍾東錦跟進；還有數十人表白要跟她結婚。盧秀燕昨笑回「我已婚」，並指出台中市仍在警戒範圍，呼籲市民要小心颱風尾。

氣象局已解除海葵颱風陸上警報，盧秀燕今（5）日上午主持市政會議時再度重申，這是4年來颱風首次登陸台灣、台中首次被列入陸上警戒區域，市府高度戒備全力總動員，昨天預防性停班課並和彰化、南投連動，就是為了不要讓市民和鄰近縣市民眾為了通勤通學而冒險。

▲台中市身心障礙弱勢團體的推出的中秋禮盒，社會局網站有詳細資訊。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.05）
▲台中市身心障礙弱勢團體的推出的中秋禮盒，社會局網站有詳細資訊。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.05）
盧秀燕說，海葵颱風對很多城市造成重創，台中經高度整備、老天護佑，所幸有驚無險大家平安、市民一個都沒有少，台中是有福之地，她身為市長充滿感謝，也要提醒大家，颱風假放了，接下來還是要努力工作，下半年還有不少週休假期和連假，台中是美食之都、米其林之都、鍋烤之都，下次放假時歡迎到台中玩樂吃美食。

盧秀燕指出，台中是百年糕餅之都，源自悠久歷史藏富於民，還有鍋烤、珍奶、甜品、冰品等各種高強度的特色飲食。上星期米其林2023指南公佈，台中有6家餐廳摘下8顆星、27家入選；另必比登推薦31店家，兩項共入選64家，是除了台北之外，米其林餐廳指南最多認證的城市。

此外，中秋節即將來臨，台中市有許多身心障礙弱勢團體製作禮盒糕餅，以及農友、青創產品的品質都特別好，這些市府扶植的產業，在社會局、經發局、工策會、文化局、農業局官網都有相關伴手禮目錄可供參閱，請大家優先參考。

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