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賽車／超狂不敗神話！Verstappen十連勝、打破歷史紀錄

▲Max Verstappen拿下F1義大利大獎賽冠軍，創下單季十連勝紀錄，成為史上第一人達到此成就。(Red Bull提供)
▲Max Verstappen拿下F1義大利大獎賽冠軍，創下單季十連勝紀錄，成為史上第一人達到此成就。(Red Bull提供)

記者廖聿偉/綜合報導

一級方程式賽車義大利大獎賽，Max Verstappen開創出色戰績，拿下單一賽季的十連勝，打破由Sebastian Vettel所創下的歷史紀錄，成為新一代F1單季連續勝場的紀錄保持人，並持續領軍Red Bull車隊取得全勝戰績。

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兩屆世界冠軍Max Verstappen在義大利大獎賽自第二位起步出發，展現無比耐心，持續給予竿位出發的Carlos Sainz Jr.壓力，並在第15圈時掌握時機超車，之後穩居隊伍群雄，拿下本季個人的第12場冠軍。這場勝利再度捍衛Red Bull車隊在本季的全勝戰績，並將Max Verstappen在車手冠軍積分榜上的領先優勢擴大至145分，領先本站獲得亞軍的隊友Sergio Pérez，兩人分別以總積分364分與219分盤據積分榜一、二名。

Max Verstappen在賽後接受訪問表示：「儘管十連勝是個不可能的任務，但仍是我們努力爭取的目標。因為尾翼調整的關係，我們不容易掌握一號彎的優勢，必須要保持耐心才有機會獲勝，持續給予Carlos壓力，當我注意到他輪胎打滑、鎖死的時候，我心想『完美！』，把握機會在二號彎的出口超車。整個賽季到目前為止都不可思議，我們今天在蒙札賽道也包辦冠亞軍，是非常值得驕傲的成績！」

重返亞軍的Sergio Pérez則表示：「我對於今天能拿下第二名感到非常滿意，這對車隊來說是非常榮耀的一天。法拉利在直線上的速度很快，其實很難超越，我們歷經激烈競爭，全力以赴而取得成功。至於Max今天的成就更是令人難以置信，這是屬於他的時刻。」

Red Bull車隊執行長Christian Horner 也補充：「這場勝利要歸功於Red Bull車隊的每個人！Max十連勝打破了10年前Sebastian Vettel的紀錄，我必須一次又一次地說，成功不僅是在賽道上所見到表現，背後有著許多不為人知的努力。一級方程式賽車是世界上最大的團隊運動，需要每個人履行職責為賽車投入心血、共享願景。」

Red Bull車隊在本賽季已連續取得14場勝利，下一場賽事將是台灣時間9月17日晚間8:00進軍新加坡大獎賽，期待證明在離開歐洲賽場後，車隊仍處於不敗地位的成就。

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