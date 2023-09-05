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滑手機別亂點！今上半年阻擋「破百萬筆」惡意連結　3類型最猖狂

▲手機上網別亂點！根據趨勢科技統計數據，光是今年上半年就防堵手機內惡意連結超過130萬筆，相較於去年同期的80多萬大幅增加近60%，其中以網路釣魚、網路購物和網路交友最為橫行。（圖／記者陳明中攝）
▲手機上網別亂點！根據趨勢科技統計數據，光是今年上半年就防堵手機內惡意連結超過130萬筆，相較於去年同期的80多萬大幅增加近60%，其中以網路釣魚、網路購物和網路交友最為橫行。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

2023上半年網路詐騙事件頻傳，根據趨勢科技在台灣的偵測統計數據，來自手機的惡意連結數量飆破130萬筆，相較於去年同期的80多萬大幅增加近60 %，其中最猖狂的犯罪手法以網路釣魚、網路購物和網路交友最為橫行，偵測數量高居前三名；同時與時俱進的利用ChatGPT、AI時下熱門議題行騙，讓手機上網陷阱氾濫成災。再次提醒民眾，使用手機上網不要點擊來路不明的網址，才能避免落入詐騙圈套。

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趨勢科技統計2023上半年防堵到最多的網路詐騙三大類型

📍第一名：「網路釣魚」威脅多變

根據趨勢科技統計，2023上半年所偵測的惡意連結以「網路釣魚」數量高居第一，手法常透過假冒知名企業官網的網址或網頁外觀，甚至利用熱搜關鍵字做為釣餌來降低使用者戒心。部分犯罪組織會透過投放廣告，讓假網站搜尋排序超越真正的官方網站，誤導習慣點擊搜尋排名較前的使用者。

📍第二名：「網路購物」陷阱變化多

除了針對買家行騙外，今年上半年購物平台也出現大量鎖定賣家的詐騙案例，手法包含佯裝買家私訊或是假冒官方系統寄送虛假通知給賣家，誘使賣家付費騙取金錢。

📍第三名：「網路交友」小心人財兩失

網路交友一直是詐騙集團利用人性弱點來行騙的管道，趨勢科技觀察2023上半年台灣依然頻繁發生交友受騙案例，手法包括透過盜用照片來獲取被害者信任並傳送惡意連結，藉由話術誘導點擊惡意網址、教唆投資或用花言巧語借款騙財。

▲蝦皮，詐騙。(圖／記者周淑萍攝)
▲除了針對買家行騙外，今年上半年購物平台也出現大量鎖定「賣家」的詐騙案例，佯裝買家私訊或是假冒官方系統寄送虛假通知給賣家，誘使賣家付費騙取金錢。(圖／記者周淑萍攝)
此外， ChatGPT的爆紅也使得AI應用成為最熱門話題，假ChatGPT應用程式和釣魚網站隨之頻繁出現在社群和搜尋引擎並透過廣告投放提高能見度，不慎點擊連結將可能被引導至惡意網站，利用漏洞攻擊自動下載惡意軟體到行動裝置，使用者在無法覺察的情況下可能失去重要個資甚至被盜刷金融卡。

趨勢科技提醒民眾，駭客手法日新月異，建議可利用防毒軟體，幫助檢測和防止下載到惡意軟體，提高使用行動裝置時的安全性。

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