蔡英文訪史瓦帝尼沒去索馬利蘭 外交部說明原因：致力深化關係
蔡英文總統今（5）日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天的國是訪問，而外界好奇蔡總統此行只前往史瓦帝尼，但東非另一有設代表處國家索馬利蘭卻未去，外交部表示，蔡總統是受邀參加史國獨立55周年與史王恩史瓦帝三世（Mswati III）華誕慶典，因此沒有訪問其他國家，但仍強調我國與索馬利蘭的友好關係。
記者邱新博／台北報導
總統蔡英文今天上午8時許率團搭乘專機出訪非洲友邦史瓦帝尼，展開為期4天國是訪問，出席史瓦帝尼國慶與獨立紀念日的雙55活動並將在慶典上致詞，預計8日返抵國門，這也是蔡英文的總統任期內2度出訪史瓦帝尼；隨行人員有外交部次長李淳、經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、僑委會委員長徐佳青以及總統府副祕張惇涵等人。
外界關心蔡總統此行未去索馬利蘭，外交部發言人劉永健表示，總統這次應邀參加史瓦帝尼獨立55週年及國王恩史瓦帝三世55歲華誕慶典，因此沒有安排訪問其他國家。
對於台索關係，劉永健說明，雙方自2020年設處以來，雙邊互動頻密，在能源、礦業、醫療、農業、教育等領域都有實質合作進展，例如索國貿易及觀光部長薩德（Mohamoud Hassan Saad）8月上旬才剛訪問台灣並簽署台索促進商業及貿易關係備忘錄，有助於雙方拓展貿易及投資交流，為雙方業者帶來更多商機。
至於另有媒體關切史瓦帝尼政府多以「Republic of Taiwan」稱呼我國，劉永健回應指出，友邦誠摯與我交往，也在各國際場合聲援我國，我國深表感謝，外界也很清楚史瓦帝尼與中華民國台灣的長年關係，「媒體實在不需要在這個細節上做文章」。