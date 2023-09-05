嘉義男當街遭擄！疑欠債糾紛被虐打致死 深夜丟包產業道路
嘉義一名28歲的錢姓男子，疑有債務糾紛，昨（4）日騎車載女友經過嘉義縣太保市祥和一路時，突然遭到4名惡煞擄走，隨後慘遭10多人毆打，丟包鹿草鄉產業道路，警方獲報後循線找到錢男，但他已經失去呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，4日晚間23時許，錢男騎機車載蘇姓女友，兩人騎經過太保市祥和一路與太保三路口時，突然有一輛自小客車攔阻兩人，轎車內有3男1女下車，和錢難商議債務問題，後續錢男遭押上車，蘇女看情況不妙，立即撥打報警電話。
警方表示，蘇女機警記下對方車牌，加上死者手機有設定位功能，但警方依定位循線找人時，只見車輛不停繞路，最終在鹿草鄉產業道路邊找到錢男，但他已無生命跡象，身上有多處傷勢，疑遭虐打致死，目前已有部分涉案人已向警方投案，警方正全力追捕其他共犯釐清案發原因。
※【NOWnews 今日新聞
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