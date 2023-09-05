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嘉義男當街遭擄！疑欠債糾紛被虐打致死　深夜丟包產業道路

▲嘉義一名28歲的錢姓男子，疑有債務糾紛，昨（4）日騎車載女友經過嘉義縣太保市祥和一路時，突然遭到4名惡煞擄走，隨後慘遭10多人毆打，丟包鹿草鄉產業道路，警方獲報後循線找到錢男，但他已經失去呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。（示意圖／取自pexels ）
▲嘉義一名28歲的錢姓男子，疑有債務糾紛，昨（4）日騎車載女友經過嘉義縣太保市祥和一路時，突然遭到4名惡煞擄走，隨後慘遭10多人毆打，丟包鹿草鄉產業道路，警方獲報後循線找到錢男，但他已經失去呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。（示意圖／取自pexels ）

記者孫唯容／綜合報導

嘉義一名28歲的錢姓男子，疑有債務糾紛，昨（4）日騎車載女友經過嘉義縣太保市祥和一路時，突然遭到4名惡煞擄走，隨後慘遭10多人毆打，丟包鹿草鄉產業道路，警方獲報後循線找到錢男，但他已經失去呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治。

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警方指出，4日晚間23時許，錢男騎機車載蘇姓女友，兩人騎經過太保市祥和一路與太保三路口時，突然有一輛自小客車攔阻兩人，轎車內有3男1女下車，和錢難商議債務問題，後續錢男遭押上車，蘇女看情況不妙，立即撥打報警電話。

警方表示，蘇女機警記下對方車牌，加上死者手機有設定位功能，但警方依定位循線找人時，只見車輛不停繞路，最終在鹿草鄉產業道路邊找到錢男，但他已無生命跡象，身上有多處傷勢，疑遭虐打致死，目前已有部分涉案人已向警方投案，警方正全力追捕其他共犯釐清案發原因。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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