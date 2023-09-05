▲ 就是要嗆Tesla，Zeekr 001 FR用1,265匹將Model S Plaid壓落地

日前Zeekr在社群媒體釋出001 FR圖片，而貼文內容更寫「Plaid is dull」，挑釁Tesla的Model S Plaid意圖相當明顯，而近日Zeekr則公布001 FR動力數據，看到規格後難怪Zeekr敢如此囂張。
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中國極氪Zeekr於先前釋出最新車款001 FR車圖，從外觀造型與碳纖維空氣套件，可以看到001 FR要強調的性能氣勢，只不過當時並未提供任何動力數據，但在群媒體貼文卻說「Plaid is dull」，這很明顯就是向Tesla Model S Plaid嗆聲挑釁。
Model S Plaid具有1,020hp最大馬力，並有著2.1秒百公里加速，Model S Plaid+更是進一步縮短至2秒內，而001 FR既然敢如此大聲嗆聲肯定有著更出強大的性能。近日Zeekr就公布了001 FR動力數據，在搭載4具電動馬達下001 FR有著比Model S Plaid更強大的1,265hp馬力，而在此性能推動下0～100km/h加速只要2.07秒，不僅如此Zeekr也表示001 FR在四輪動力分配下不僅加速快，彎中速度也有出色的表現，另外也具備原地畫圓能力。