純電智慧 LSUV　Kia EV9 現身臺灣街頭

就是要嗆Tesla，Zeekr 001 FR用1,265匹將Model S Plaid壓落地

▲ 就是要嗆Tesla，Zeekr 001 FR用1,265匹將Model S Plaid壓落地
▲ 就是要嗆Tesla，Zeekr 001 FR用1,265匹將Model S Plaid壓落地

Carture 車勢文化

日前Zeekr在社群媒體釋出001 FR圖片，而貼文內容更寫「Plaid is dull」，挑釁Tesla的Model S Plaid意圖相當明顯，而近日Zeekr則公布001 FR動力數據，看到規格後難怪Zeekr敢如此囂張。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國極氪Zeekr於先前釋出最新車款001 FR車圖，從外觀造型與碳纖維空氣套件，可以看到001 FR要強調的性能氣勢，只不過當時並未提供任何動力數據，但在群媒體貼文卻說「Plaid is dull」，這很明顯就是向Tesla Model S Plaid嗆聲挑釁。

日前Zeekr在群媒體貼文向Tesla Model S Plaid嗆聲挑釁。
日前Zeekr在群媒體貼文向Tesla Model S Plaid嗆聲挑釁。
Model S Plaid具有1,020hp最大馬力，並有著2.1秒百公里加速，Model S Plaid+更是進一步縮短至2秒內，而001 FR既然敢如此大聲嗆聲肯定有著更出強大的性能。近日Zeekr就公布了001 FR動力數據，在搭載4具電動馬達下001 FR有著比Model S Plaid更強大的1,265hp馬力，而在此性能推動下0～100km/h加速只要2.07秒，不僅如此Zeekr也表示001 FR在四輪動力分配下不僅加速快，彎中速度也有出色的表現，另外也具備原地畫圓能力。

001 FR配備碳纖維空力套件，整車外觀充滿強烈性能味。
001 FR配備碳纖維空力套件，整車外觀充滿強烈性能味。
001 FR具有1,265hp馬力，0～100km/h加速只要2.07秒。
001 FR具有1,265hp馬力，0～100km/h加速只要2.07秒。
001 FR也具備原地畫圈功能。
001 FR也具備原地畫圈功能。

配備曲面螢幕與副駕螢幕，Audi釋出Q6 e-tron座艙圖

傳承 GTI 精神 Volkswagen ID. GTI Concept 登場

新世代 Mercedes-Benz E-Class All-Terrain IAA 車展亮相

迎接電動車時代 第五代 Renault Scenic E-Tech 正式登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞