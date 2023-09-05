國慶主題再現台灣　郭倍宏批為選票投機味十足

「國慶籌備委員會被罵了喔？」國籌會公布今年主題為「民主台灣 堅韌永續 2023TAIWAN NATIONAL DAY」，高雄市第六選區立委參選人郭倍宏今（5）日在臉書表示，執政黨只有在台灣叫自己是台灣，到國外又自稱中華民國了。適逢大選年，為了討好台灣選民的台灣意識，現在又以台灣國慶日名稱出現，不要老是為了選票，讓人覺得投機味十足，這不是一個泱泱大黨該有的風範。
記者郭凱杰／高雄報導
國慶籌委會昨天，主視覺以國旗紅藍白三原色構成，並未放入「中華民國」文字，引發在野黨陣營批評。對此，郭倍宏也認為這個執政黨挨在野黨罵是活該！
郭倍宏感慨的說，說了多少次，中華民國是走不通的國號，執政黨ㄧ下子說是中華民國，一下子又變成台灣，完全看需求性。面對選票就變台灣，面對阿逗仔卻很心虛自稱中華民國，到頭來就是裏外不是人變四不像了。
郭倍宏也直言，敢稱雙十國慶是台灣國慶日（Taiwan National Day），我們給予大大掌聲按讚，請問下次在外國人面前稱自己是台灣很難嗎？不要老是為了選票，讓人覺得投機味十足，這不是一個泱泱大黨該有的風範。請放棄中華民國的國號吧，連國慶日都不寫中華民國了，執政者這不是自打臉是什麼？