越南旅客赴美帶「超貴中藥」！內含77尾海馬乾 海關一看秒沒收
隨著疫後觀光業復甦，各國旅客恢復國際旅行，但也要注意攜帶行李是否有違禁品，以免東西被沒收之外，還得付罰鍰。美國海關近日公告，有兩名越南旅客攜帶奇特物品而沒有先申報，包括海馬乾、蛇乾及蝸牛軟膏等物品，已違反多項法律與規範，所有違禁品都被沒收。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，海馬乾是亞洲中藥的珍貴藥材，據說有壯陽作用，該名旅客在1日入境美國，帶了77尾海馬乾、5尾蛇乾、5罐蝸牛軟膏和豬肉製品；另一名4日入境的旅客則帶了50盒含有蛇油的草藥，以及4樣豬肉製品，兩名旅客的違禁品都已沒收，美國海關呼籲旅客不要攜帶上述物品。
《CNN》報導，美國海關與邊境保護局（CBP）聲明指出，8月初在華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport），分別查獲2名越南旅客攜帶違禁品入境。由於擔憂引發非洲豬瘟及豬水疱病病毒（Swine Vesicular Disease Virus），美國農業部禁止進口未經認證的越南豬肉製品，因此CBP已沒收所有違禁品，並交由美國魚類及野生動物管理局（USFWS）進行調查。
另外，美國官員也強調，非法野生動物貿易是導致某些生物滅絕的主因，因此所有進口到美國的動物或動物相關製品都需要先申報並附有核可文件，否則都拒絕攜帶入境。根據美國CBP規定，「動物相關製品（Animal Products）」都不能攜帶入境，尤其是任何肉類製品都不得攜帶。