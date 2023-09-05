阿喜遇職場霸凌！遭導演惡整「收工不叫她」 講錯台詞罰跑10圈
《小明星大跟班》明（6）日晚間10點播出「這些劇情到底是誰想的！越荒誕觀眾越愛看」，曾獲得金鐘獎最佳男配角獎的馬力歐，面對神展開的劇情也只能硬著頭皮演：「你只要不尷尬，尷尬的就是觀眾，像我不會講台語，我演得很痛苦，就跟導演說『我能不能死』？導演說『沒辦法，總經理不想讓你死』。」原本談好只演1集的馬力歐，竟因此一路演到殺青：「演了7、8集，經紀人說『稱你心了，你要跑路了』，結果不到1個禮拜，經紀人又打來說『要進棚了，劇本寫你撿到100萬』，後來又『跑路』了，經紀人又打來說『要進棚了，因為你救了有錢人，他幫你把負債全部還清了』。」但馬力歐也因為這部戲，才有錢結婚。
記者薛羽彤／綜合報導
王燦則表示8點檔的劇情走向和觀眾的喜好有很大的關係：「劇裡我演的反派要被教訓，我被用麵包塞嘴巴，再丟到垃圾桶用水柱沖，那反派被教訓，觀眾看得爽、也愛看，我本來蠻開心有好成績。」也因觀眾很買單，王燦被『教訓』的方式也下手越來越狠：「演一演會突然加戲，譬如把酒倒到高跟鞋裡喝掉，或者把衣服扒掉，剩下內褲丟到街上讓狗追，我想說怎麼越來越不對勁，怎麼越來越多這樣的戲，我打給經紀人說我真的演不下去，最慘的是10幾個人站一排，輪流過來呼巴掌，重點是跟事件不相干的角色也來巴你，拍完戲回家路上真的眼眶都是淚。」
阿本則透露劇情發展和演員檔期也有關聯：「戲裡有一個『時空裂縫』，小朋友都會對我們生氣說『為什麼他喜歡的角色掉到時空裂縫裡，萌騎士不去救他』？但其實是那個演員不想演，或演到一半檔期不行。」而阿本也感嘆剛開始拍戲時，凡事都只能靠自己：「《棒棒堂》有分一軍、二軍，所有公司資源都放在一軍上，一軍還說『我們很多贊助給你一件』，結果他們拿演唱會工作人員的衣服給我，我怎麼可能拍戲穿那個，所以那時候我就很明顯感覺到輩份的落差，但後來算是有雪恥，他們跟我的戲剛好對打，我拍的（收視）從1集贏到最後1集，而且我也比一軍的紅一點。」
阿喜剛入行時也受過委曲：「剛進劇組導演講什麼我都聽不懂，後來不管劇組誰做錯事，都是先罵我，還叫整組人不許跟我講話、跟我的助理說『你們家藝人是有病啊？台詞再講錯，就去跑10圈』，我那時候真的以為我在當兵。」在場來賓覺得這已經是職場霸凌，阿喜則接著說：「有一次導演說『我沒喊卡，妳不許走出來』，結果我看攝影師走了，攝影軌道也拆了，但我不敢走，因為他沒有喊卡，結果是助理跑來說『大家在放宵夜，妳可以出來了』，我出去跟導演說『剛剛好像沒喊卡』，他就說『怪我囉』？」