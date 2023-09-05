反擊侯辦！賴清德競辦問國民黨：是否敢在習近平前捍衛中華民國
針對今年國慶主視覺，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室批評民進黨用各種不倫不類的方式踐踏中華民國，質疑民進黨總統參選人賴清德心中根本沒有中華民國，完全是說一套做一套，騙選票很有一套。對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱今（5）日酸說，綜觀歷次選舉，從縣市首長再到總統大選，國民黨不是喊民進黨的候選人當選，中華民國就會滅亡，就是民進黨要消滅中華民國，「是不是只要不詛咒中華民國，國民黨就不會選舉？」
記者陳佩君／台北報導
陳世凱指出，台灣經歷過政黨輪替，民進黨更非首次執政，不僅看見「中華民國」依然存在，讓侯友宜團隊所提出的質疑，不攻自破。
陳世凱提到，民進黨不論是在國際的交流往來，或者是在面對中國的文攻武嚇下，都全力捍衛中華民國，相信世界和國人都有目共睹。他勸侯友宜和其團隊，與其質疑民進黨能否捍衛國家主權，守護台灣，不如先問問國民黨，「是否敢在中國領導人習近平面前捍衛中華民國，又為什麼認同已被中國定義為，『同屬一個中國的九二共識』，這才是真的要消滅中華民國吧？」
今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺色彩以國旗「紅藍白」三原色為基底，卻被侯辦質疑，民進黨沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國。