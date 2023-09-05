中國外國國家豁免法　可對商業活動財產採強制措施

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據新華社報導，中國外交部發言人針對「外國國家豁免法」的頒布做出回應。
中國外交部發言人指出，該法參照國際通行做法，就外國國家豁免問題作出規定，旨在健全中國的外國國家豁免制度，為中國法院審理涉及外國國家及其財產的民事案件提供法律依據。
他進一步指出，這「保障當事人合法權益，維護國家主權平等，促進對外友好交往，助力中國更高水平對外開放」。
據中國外交部發言人，「外國國家豁免法」確認外國國家及其財產在中國享有豁免的基本原則，並規定了例外情形，明確中國法院可就外國國家非主權行為引發的訴訟，如涉及商業活動、相關人身傷害和財產損害等爭議的訴訟行使管轄權，並在嚴格限制的條件下，可對外國國家商業活動財產採取強制措施。
他並表示，「這完全符合國際法和各國實踐」，「作為負責任大國，中國堅定維護國家主權平等原則，將依法保護中國公民和法人正當權益，尊重外國國家根據國際法應享有的豁免。」
「外國國家豁免法」共23條，涉及6方面內容，包括中國法院可就外國國家6類非主權行為引發的訴訟行使管轄權，如涉及商業活動引起的訴訟、相關非主權行為造成的人身傷害和財產損害引起的訴訟等。
中國外交部條約法律司司長馬新民此前表示，未有「豁免法」前，中國長期實行絕對國家豁免政策，中國法院不受理以外國國家為被告或針對外國國家財產的案件，這令中國公民、企業與外國國家發生商業糾紛後，無法透過中國法院維護正當權益。
馬新民指出，「豁免法」可為中國「進行對等反制提供堅實法律依據，並可發揮防範、警示和震懾作用，是在更高水平上運用法治思維和法治方式應對挑戰、防範風險的必然要求」。（編輯：朱建陵）1120905