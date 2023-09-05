民進黨鬧內訌！嘉義市5議員連署批背骨 綠委王美惠：莫須有指控
民進黨嘉義市茶壺風暴越演越烈，民進黨嘉義市議員黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智與林煒軒5人，今（5）日共同發表聲明，稱要與民進黨現任立委王美惠「王小姐」劃清界線，批評其團隊叛黨、背骨，傷害支持者的心。對此王美惠發出聲明指出，對黨盡心盡力、別無二心，今遭到黨內同志莫須有的指控，深感遺憾，俗話說「打虎抓賊親兄弟」，籲請過去的誤解就此休止，齊心面對2024選戰。
記者陳威叡／台北報導
對於同黨議員指控，痛批其團隊叛黨、背骨。對此王美惠表示，自己身為民進黨終身黨員，為民進黨努力奮戰，從民進黨黨代表至4屆議員、1屆立法委員，並尊奉總統蔡英文政策方針，對黨盡心盡力、別無二心，遭黨內同志莫須有的指控，深感遺憾。
王美惠指出，自己一直以來，對於黨內提名候選人皆盡心盡力輔選，且從未規劃參選2022年市長，對於嘉義市議會民進黨團新聞稿內種種的誤解，已數次對外說明解釋，為了黨內和諧團結，一切到此為止，不再多做回應。
王美惠表示，是非成敗轉頭過，如果一直糾纏在過去，將會失去未來，民進黨是個會檢討的政黨，也因為如此，才能在多次挫敗中再次站起，認為兄弟鬩牆難免，但面對外敵還需同心協助，俗話說「打虎抓賊親兄弟」，籲請黨內同志對於過去的誤解，就此休止，齊心面對2024的選戰。
民進黨嘉義市分裂，有黨內人士分析，主因在於黃露慧欲挑戰現任立委王美惠，參加黨內初選敗選後，卻不遵行黨內規則，認為民進黨選情毫無分裂本錢，希望黨中央應儘速出手，不得再放任此歪風，讓支持者繼續失望。