昔氣質主播為助弱勢變身帶貨女王 媽媽市長盧秀燕大斜槓
上星期才秀出年輕時氣質主播影片、羞喊不敢看的台中市長盧秀燕，今天又出現新的角色扮演了！這次她化身帶貨女王，不顧形象的拿著加油棒狂拍打、扯著嗓門大喊「報好康」，促銷台中市身障團體公益月餅，網友狂喊「太俏皮了」、「好可愛」。
記者顏幸如／台中報導
中秋節即將來臨，盧秀燕今（5）日上午在市政會議中表示，台中市有許多身心障礙弱勢團體製作禮盒糕餅，此外，農友、青創產品的品質也特別好，這些市府扶植的產業，在社會局、經發局、工策會、文化局、農業局官網都有相關伴手禮目錄可以參閱，請大家優先參考。下午臉書便推出「帶貨女王燕子」影片，為弱勢團體促銷中秋禮。
一向輕聲細語的盧秀燕，在影片中扯著嗓子喊「各位好朋友，照過來照過來，今天你有福氣了，我就是帶貨女王燕子」。她用流利的台語說「中秋節要到了，我要報好康讓你知」，接著宣傳弱勢團體的公益月餅純手工、不含防腐劑、食安掛保證、而且非常好吃。她狂接訂購電話後，喊話「大家嘜擱卡啊」、「找我也沒用」，並請大家上網「社會有愛 溫暖台中」的臉書粉專訂購。
幕僚透露，市長上午在市政會議幫弱勢團體發聲，大家連忙趕工把影片剪出來貼上臉書。網友看了大喊「好俏皮」、「太可愛了」、「百忙處理市政還要幫忙弱勢賣產品」、「謝謝市長媽媽撩落去」。