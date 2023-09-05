特企／餐飲前線都會叢林新驛站　BONSHOT TAIPEI帶來微醺無限魅力

ATT集團於自去年11月於信義區拓展新點ATT VALLEY，目的打造全新信義時尚小山谷，同時結合美食、音樂、光影、娛樂、食樂等五感體驗，商場本身已是一處矚目的地標，打造煩囂都市中一片綠洲森林，獨特的水幕瀑布成了這峽谷空間中不可或缺的絕妙造景。商場的位置更鄰近享譽國際的一蘭拉麵總店，絡繹不絕的人潮帶來了ATT VALLEY的繁華，而座落於其中的BONSHOT TAIPEI，更成為了綠洲不可或缺的驛站，提供絕佳休憩空間並帶來無限夜晚的魅力。
BONSHOT TAIPEI餐酒館也營造出都會時尚叢林風，璀璨燈光更增添了用餐氛圍的美感。獨家秘製的串烤醬料，以及四種不同等級的特製辣粉，等著愛吃辣的饕客前往嘗試，無辣不歡的勇者們可越級挑戰特製地獄死神椒粉，勢必激戰您的味蕾，不僅如此，現場更與VALLEY STAGE合作，精彩的LIVE BAND演出，搭配BONSHOTTAIPEI獨家主題創意精靈特調精緻雞尾酒，無論是約會、聚餐、慶生還是派對，都是絕佳的體驗與選擇。除此之外，還可以在黃金商圈以實惠銅板價格品味到香麻台式燒烤串，不禁讓人一串接一串配酒兼下菜。而更引人期待的是，廚房大將以台式食材、料理和西餐手法相結合，呈現獨家創意型主菜料理，每一道菜品都是一場嶄新的美食冒險。
不單只是店內的消費優惠與氛圍，業者透露9月份信義區活動滿滿，預計自11日起將配合台北餐廳週活動，在餐廳週期間，將推出表達自我經營理念的菜色與活動，與都會區的餐廳們一起向整個城市與國際說話，期間將搭配優惠折扣，祭出令人期待的菜色佳餚，民眾不妨搶先安排預約成為第一波的網美食尚。
我是廣告 請繼續往下閱讀
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！