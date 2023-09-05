搶攻婚宴市場　萬豪酒店打造一站式婚禮服務

為搶攻婚宴市場，高雄萬豪酒店推出一站式婚禮服務。日前更於絕美空中禮堂舉辦婚禮體驗日活動，有復古中式文定與唯美戶外證婚，還加碼時尚婚紗走秀，為新人們預演夢想中的完美婚禮。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄萬豪酒店總經理Tony Wong表示，疫情過後婚宴需求大增，精緻的小型婚禮是現在的主流趨勢，酒店2座空中禮堂至多容納300位賓客，滿足小桌數的婚宴規劃。透過婚禮體驗日，準新人可以更精準地找到符合需求的婚宴場地及服務，省下時間籌備婚禮細節。
體驗日當天備受矚目的活動是在黛安娜禮堂舉行的「中式文定實境秀」，由穿著新式秀禾服的模特兒示範納徵、奉茶、壓茶甌等習俗，完整演繹文定的古俗禮節。重頭戲則由知名婚紗品牌W Wedding於阿波羅禮堂展示多套精緻手工禮服，專業模特兒在舞台上穿梭呈現婚紗的設計與剪裁，搭配多媒體影音及燈光效果創造氛圍感，為整場活動帶來精彩高潮。
高雄萬豪酒店依據每對新人的需求制定專屬的婚宴方案，中式宴席每桌18,800元+10%起，享有精選飲品無限暢飲，加贈酒店花藝佈置及桌上迎賓禮，提供新娘休息室及新娘專屬管家等貼心服務，還可免費入住14坪豪華客房一晚並贈送兩客翌日自助早餐，讓每對新人都能優雅地完成終生大事。更多優惠內容，請電洽婚宴接待中心。