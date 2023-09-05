特企／FRC機器人季後賽開打！新北三民高中首參賽獲企業精神獎

特企／日本京濱一級油耗！迪爵125補助23800　WOO115汰舊再加碼

▲SYM迪爵125，今（2023）年初產品改款有感升級，引擎油耗都提升，近日迪爵125更祭出「破天荒最高補助$23,800」優惠。（圖／品牌提供）
▲SYM迪爵125，今（2023）年初產品改款有感升級，引擎油耗都提升，近日迪爵125更祭出「破天荒最高補助$23,800」優惠。（圖／品牌提供）

本報訊

擁有耐操、方便維養及親民價格的SYM迪爵125，今（2023）年初產品改款有感升級，引擎油耗都提升，近日迪爵125更祭出「破天荒最高補助23,800」優惠。同樣擁有好口碑，輕巧好上手的WOO115，自推出以來即受到市場與車主喜愛，搭載日本京濱噴射系統，1級油耗的出色表現，提供消費者更穩定、環保省油的騎乘體驗。為了回饋大家對WOO115的支持，SYM搶先推出汰舊換新加碼優惠活動，想換新車也可以輕鬆不費力！

SYM迪爵125擁有三大DNA「好品質－搭載日本京濱噴射系統、好安全－全新CBS2.0剎車系統、好省油-一級油耗」。WOO115同樣以品質佳、安全、實用性著稱，成為女性通勤者及家庭用車的理想之選。WOO115搭載日本京濱噴射系統，運轉穩定耐用度高，出色的一級油耗表現，不需常跑加油站，省油為環境保護盡一份心力，省時讓通勤接送日常變得更有餘裕。

SYM特別注重騎乘安全性，WOO115搭載全新CBS2.0連動剎車系統，一手剎停連動前、後輪剎車，有效縮短剎車距離，讓剎停更快更穩。使用機車的實用便利性，WOO115也都顧到了，不論是自己一人舒適騎乘或是二人雙載接送，符合人體工學的貼心低座高及同級最長坐墊設計，除了能滿足日常生活使用所需，也能確保騎乘期間的舒適性和貼心有感體驗。

WOO115汰舊換新加碼

1、 三陽購車補助金5,500元(直扣)
2、 汰舊換新三陽再加碼3,000元(電匯)
＊三陽購車補助金5,500元(直扣)=三陽購車補助金4,500元(直扣)+三陽加碼購車金1,000元(直扣)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
迪爵125破天荒最高補助優惠

迪爵125破天荒最高補助23,800元=三陽購車金14,500元(直扣)+再加碼3,000元(直扣)+政府環保署汰舊補助2,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元。

活動注意事項
＊活動日期：2023/9/1-9/28，以官網公告活動結束日為準。
＊詳細活動內容請依SYM官網公告為準。本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或更活動內容之權利。機關車、特販車、
網購及大賣場車不適用。
＊政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元、環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。

特企／餐飲前線都會叢林新驛站　BONSHOT TAIPEI帶來微醺無限魅力

特企／健康可以很美味！「AB+優格新系列」解饞首選

SWAG 寵主播無極限　170萬Cartier珠寶帶回家！

特企／FRC機器人季後賽開打！新北三民高中首參賽獲企業精神獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞