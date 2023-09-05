特企／日本京濱一級油耗！迪爵125補助23800　WOO115汰舊再加碼

SYM迪爵125擁有三大DNA「好品質－搭載日本京濱噴射系統、好安全－全新CBS2.0剎車系統、好省油-一級油耗」。WOO115同樣以品質佳、安全、實用性著稱，成為女性通勤者及家庭用車的理想之選。WOO115搭載日本京濱噴射系統，運轉穩定耐用度高，出色的一級油耗表現，不需常跑加油站，省油為環境保護盡一份心力，省時讓通勤接送日常變得更有餘裕。
SYM特別注重騎乘安全性，WOO115搭載全新CBS2.0連動剎車系統，一手剎停連動前、後輪剎車，有效縮短剎車距離，讓剎停更快更穩。使用機車的實用便利性，WOO115也都顧到了，不論是自己一人舒適騎乘或是二人雙載接送，符合人體工學的貼心低座高及同級最長坐墊設計，除了能滿足日常生活使用所需，也能確保騎乘期間的舒適性和貼心有感體驗。
WOO115汰舊換新加碼
1、 三陽購車補助金5,500元(直扣)
2、 汰舊換新三陽再加碼3,000元(電匯)
＊三陽購車補助金5,500元(直扣)=三陽購車補助金4,500元(直扣)+三陽加碼購車金1,000元(直扣)。
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迪爵125破天荒最高補助23,800元=三陽購車金14,500元(直扣)+再加碼3,000元(直扣)+政府環保署汰舊補助2,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元。
活動注意事項
＊活動日期：2023/9/1-9/28，以官網公告活動結束日為準。
＊詳細活動內容請依SYM官網公告為準。本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或更活動內容之權利。機關車、特販車、
網購及大賣場車不適用。
＊政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元、環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。