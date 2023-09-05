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特企／文化部攜手全國21縣市　借閱電子書無上限

▲文化部表示，9月起「擴大電子書計次借閱」正式上路，讀者在全國21縣市公共圖書館借閱電子書將不再有上限。（圖／文化部提供）
▲文化部表示，9月起「擴大電子書計次借閱」正式上路，讀者在全國21縣市公共圖書館借閱電子書將不再有上限。（圖／文化部提供）

本報訊

文化部今（5）日辦理擴大數位閱讀及優化圖書採購機制記者會，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲及21縣市文化首長共同宣布，9月起讀者借閱電子書將「無上限」。文化部長史哲表示，文化部推動公共圖書館配合保障出版社獲得定價7折以上「優化圖書採購」前提，文化部加碼補助「電子書計次借閱無上限」，除了讓讀者閱讀不再受限，且每一次借閱將支付作者及出版社9元收入，期盼達成「保障實體出版永續」及「促進數位出版發展」目標。

行政院副院長鄭文燦表示，史哲上任以後一直希望文化預算能以總預算的1%為目標，113年文化部公務預算加計前瞻計畫達298億，成長32%，其中包含文化資產保存的歷史五期共編列159.44億創歷期最高，以及關乎臺灣文化內容發展的文化黑潮計畫4年獲編100億、首年30億，將全面照顧文化藝術6大面向。

鄭文燦說，自己擔任桃園市長的經驗，總共規劃23座公共圖書館，還曾經獲得「圖書館貢獻獎」，圖書館可以說是一個城市文化生活的中心。此次電子書借閱上限打開，將使「市場更蓬勃、閱讀更有價」，同時，藉由以圖書優化採購作為前提，2個政策對紙本圖書、電子書有雙重效益。

文化部長史哲表示，面對數位浪潮，出版產業受到極大衝擊，對於保持出版的文化價值，「政府應該出手」。文化部今年以新開出的3朵小花支持出版業，將有約9億元將在出版產業進行消費，「這樣的規模已等同發圖書券」。再加以擴大電子書借閱計次，從過去各縣市購買、租用、計次電子書預算總共僅5000萬左右，文化部擴大加碼投入1億元「全數計次點數使用」。

以1本300元的紙本圖書來說，出版社可獲得210元（300元x70%），若同時出版電子書並採計次式服務，則僅要在全國20縣市借出24次（210元/9元），平均1個縣市借出1次即可回本。再以近期影集熱映的《八尺門的辯護人》在臺北市立圖書館電子書借閱系統的數據為例，因為1本電子書同時只能提供1人借閱，以目前累積有298人預約的情況，若圖書館僅購買1本電子書，讀者至少必須排隊11年才能借到（298x借期14天/365天）。但在計次式服務以後，同一時間298人都可以閱讀此書，作者及出版社在單一時間點就可獲得至少2682元（298x9元）的收入。

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文化部表示，9月起「擴大電子書計次借閱」正式上路，讀者在全國21縣市公共圖書館借閱電子書將不再有上限，鼓勵所有讀者一起註冊，加入數位閱讀行列，讀好書挺出版，以每一次的數位閱讀，實質支持作者及出版社，全面性協助出版產業鏈振興。

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